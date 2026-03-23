الأزمات المالية تسرع شيخوخة الدماغ وتضعف الذاكرة

كتب : سيد متولي

10:00 ص 23/03/2026

الدماغ

كشفت دراسة علمية حديثة عن علاقة مقلقة بين الضغوط المالية وصحة الدماغ، حيث تبين أن التدهور في الوضع المادي قد يؤدي إلى ضعف الذاكرة وتسارع التراجع الإدراكي مع التقدم في العمر.

ما علاقة الضغوط المالية بصحة الدماغ؟

واعتمدت الدراسة على متابعة أكثر من 7 آلاف شخص تجاوزوا سن الخمسين، على مدار عقد كامل، حيث قام الباحثون بتحليل أدائهم الذهني ومقارنته بالتغيرات التي طرأت على أوضاعهم المالية خلال تلك الفترة، بحسب لينتا رو.

وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين تعرضوا لتدهور مالي ملحوظ كانوا أكثر عرضة لانخفاض كفاءة الذاكرة، كما أن معدل التراجع لديهم كان أسرع، بما يعادل عدة أشهر إضافية من الشيخوخة الإدراكية سنوياً.

ولم يقتصر التأثير على مستوى الدخل فقط، بل امتد إلى الشعور بالضغوط المالية، مثل صعوبة تغطية النفقات الأساسية، أو القلق المستمر بشأن الموارد، وهي عوامل تفرض عبئا نفسيا قد يؤثر بشكل مباشر على وظائف الدماغ.

كيف تهدد الضغوط المالية صحتك؟

وأوضح الباحثون أن هذه الضغوط قد تحد من قدرة الأفراد على الاهتمام بصحتهم، سواء من خلال تقليل فرص الحصول على الرعاية الصحية أو الحد من التفاعل الاجتماعي، وهو ما ينعكس سلبا على الأداء العقلي.

ما مخاطر التوتر؟

كما تدعم هذه النتائج دراسات سابقة تشير إلى أن التوتر المزمن قد يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز المناعي وزيادة الالتهابات في الجسم، الأمر الذي ينعكس بدوره على صحة الجهاز العصبي ووظائف الدماغ.

وأكد القائمون على الدراسة أن الحفاظ على استقرار مالي نسبي، خاصة في مراحل منتصف العمر وما بعدها، قد يكون عاملاً مهماً في حماية القدرات الإدراكية وتقليل خطر الإصابة بالخرف.

الدماغ التوتر الذاكرة الخرف

