يبدأ كثير من الناس يومهم وهم يشعرون بالإجهاد، يتناولون أطعمة غير صحية، ويقضون ساعات طويلة في الجلوس، ويعانون من نوم غير منتظم، ثم يتفاجؤون بثبات أوزانهم رغم محاولات تقليل الطعام.

وبحسب موقع إنديا توداي، قد يكون السبب أعمق من مجرد السعرات الحرارية، ويرتبط بعملية داخلية تعرف بمقاومة الأنسولين.

ما هي مقاومة الأنسولين؟

مقاومة الأنسولين حالة لا تستجيب فيها خلايا الجسم بشكل طبيعي لهذا الهرمون، ما يؤدي إلى صعوبة دخول الجلوكوز إليها واستخدامه كمصدر للطاقة.

ما علاقة مقاومة الأنسولين بالسكري؟

ورغم ارتباطها الشائع بمرض السكري، إلا أن هذه الحالة قد تبدأ قبل ظهور أي خلل واضح في مستوى السكر في الدم، حيث يعوض الجسم ذلك بإفراز كميات أكبر من الأنسولين للحفاظ على التوازن

ما أسباب مقاومة الأنسولين؟

ولا تقتصر أسباب هذه المشكلة على تناول السكريات فقط، بل تشمل عوامل متعددة مثل قلة الحركة، اضطراب النوم، التوتر المزمن، العوامل الوراثية، وحتى عدم انتظام مواعيد الوجبات.

كما أن الإفراط في الكربوهيدرات المكررة وتناول الوجبات الخفيفة بشكل متكرر قد يفاقم الأمر، حتى لدى الأشخاص الذين لا يكثرون من الحلويات.

ما تأثير مقاومة الأنسولين على الجسم؟

لا يقتصر تأثير مقاومة الأنسولين على تنظيم السكر في الدم، بل يمتد ليشمل العديد من وظائف الجسم، مثل تخزين الدهون، التحكم في الشهية، توازن الهرمونات، ومستوى الطاقة والتركيز.

وقد تظهر أعراضها في صورة إرهاق بعد تناول الطعام، زيادة الدهون خاصة في منطقة البطن، شعور دائم بالجوع، اضطرابات في الدورة الشهرية، أو ضعف التركيز.

ومع مرور الوقت، قد تؤدي هذه الحالة إلى مشكلات صحية أكثر خطورة، مثل السكري من النوع الثاني، وأمراض الكبد الدهنية، وأمراض القلب، إلى جانب اضطرابات هرمونية مختلفة.

ويشير المختصون إلى أن الخطأ الشائع في التعامل مع هذه الحالة هو التركيز فقط على فقدان الوزن أو تقليل السعرات، بينما الحل الحقيقي يكمن في تبني نمط حياة متكامل يشمل التغذية المتوازنة، والنشاط البدني المنتظم، والنوم الكافي، وتقليل التوتر.