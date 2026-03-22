تعتبر البامية من أشهر الأكلات التي يفضلها عدد كبير من المصريين، فهي سهلة التحضير وغير مكلفة، ما يجعلها مناسبة لجميع الطبقات وفي متناول الجميع.

ولم تقتصر مميزات البامية عند هذا الحد، فقد أثبتت الدراسات العلمية أن لها العديد من الفوائد الصحية الهامة، والتي سنوضحها في السطور التالية بحسب ما ذكره موقع healthline.

1-غنية بالعناصر الغذائية

تعد البامية مصدرا ممتازا لفيتاميني ج وك1، وفيتامين ج عنصر غذائي قابل للذوبان في الماء، مما يساهم في تعزيز وظائف الجهاز المناعي، بينما فيتامين ك1 فيتامين قابل للذوبان في الدهون، معروف بدوره في تخثر الدم، إضافة إلى ذلك، تتميز البامية بانخفاض سعراتها الحرارية وكربوهيدراتها، كما أنها تحتوي على بعض البروتين والألياف، والذي يجعلها قادرة على التحكم في الوزن، وتنظيم مستوى السكر في الدم، والحفاظ على بنية العظام، وبناء العضلات.

2-تحتوي على مضادات أكسدة مفيدة

البامية غنية بمضادات الأكسدة المفيدة للصحة، مثل البوليفينولات، بما في ذلك الفلافونويدات والإيزوكيرسيتين، بالإضافة إلى فيتاميني أ و ج، وتشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالبوليفينولات قد يحسن صحة القلب عن طريق تقليل خطر الإصابة بجلطات الدم والتلف التأكسدي، كما تفيد البوليفينولات أيضا صحة الدماغ نظرا لقدرتها الفريدة على اختراق الدماغ وحمايته من الالتهابات، وأيضا قد تساعد آليات الدفاع هذه في حماية الدماغ من أعراض الشيخوخة وتحسين الإدراك والتعلم والذاكرة.

3-قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

يحتوي البامية على مادة هلامية سميكة تسمى الصمغ، والتي ترتبط بالكوليسترول أثناء الهضم، ما يؤدي إلى إخراجه مع البراز بدلا من امتصاصه في الجسم، ومع التحكم في مستوى الكوليسترول ومنع ارتفاعه، تقل احتمالات الإصابة بأمراض القلب، كما أن البوليفينولات الموجودة في البامية قد تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

4-تمتلك خصائص مضادة للسرطان

تحتوي البامية على نوع من البروتين يسمى الليكتين، والذي قد يثبط نمو الخلايا السرطانية لدى الإنسان، إذ أظهرت دراسات مخبرية سابقة على خلايا سرطان الثدي أن الليكتين الموجود في البامية قد يمنع نمو الخلايا السرطانية بنسبة تصل إلى 63%، كما كشفت دراسة مخبرية أخرى على خلايا سرطان الجلد النقيلي لدى الفئران أن مستخلص البامية يسبب موت الخلايا السرطانية.

5-تساهم في خفض مستوى السكر في الدم

تشير الأبحاث إلى أن البامية قد يكون لها آثار إيجابية على ضبط مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري والسكري من النوع الثاني.

6-فوائد تناولها أثناء الحمل

يعد حمض الفوليك (فيتامين ب9) عنصرا غذائيا هاما للنساء الحوامل، إذ يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض تؤثر على دماغ وحبل دماغ الجنين النامي.

