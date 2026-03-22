بسعر اقتصادي.. أكلة شعبية تحمي القلب وتساعد على خسارة الوزن

كتب : نورهان ربيع

07:30 م 22/03/2026

تعتبر البامية من أشهر الأكلات التي يفضلها عدد كبير من المصريين، فهي سهلة التحضير وغير مكلفة، ما يجعلها مناسبة لجميع الطبقات وفي متناول الجميع.

ولم تقتصر مميزات البامية عند هذا الحد، فقد أثبتت الدراسات العلمية أن لها العديد من الفوائد الصحية الهامة، والتي سنوضحها في السطور التالية بحسب ما ذكره موقع healthline.

1-غنية بالعناصر الغذائية

تعد البامية مصدرا ممتازا لفيتاميني ج وك1، وفيتامين ج عنصر غذائي قابل للذوبان في الماء، مما يساهم في تعزيز وظائف الجهاز المناعي، بينما فيتامين ك1 فيتامين قابل للذوبان في الدهون، معروف بدوره في تخثر الدم، إضافة إلى ذلك، تتميز البامية بانخفاض سعراتها الحرارية وكربوهيدراتها، كما أنها تحتوي على بعض البروتين والألياف، والذي يجعلها قادرة على التحكم في الوزن، وتنظيم مستوى السكر في الدم، والحفاظ على بنية العظام، وبناء العضلات.

2-تحتوي على مضادات أكسدة مفيدة

البامية غنية بمضادات الأكسدة المفيدة للصحة، مثل البوليفينولات، بما في ذلك الفلافونويدات والإيزوكيرسيتين، بالإضافة إلى فيتاميني أ و ج، وتشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالبوليفينولات قد يحسن صحة القلب عن طريق تقليل خطر الإصابة بجلطات الدم والتلف التأكسدي، كما تفيد البوليفينولات أيضا صحة الدماغ نظرا لقدرتها الفريدة على اختراق الدماغ وحمايته من الالتهابات، وأيضا قد تساعد آليات الدفاع هذه في حماية الدماغ من أعراض الشيخوخة وتحسين الإدراك والتعلم والذاكرة.

3-قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

يحتوي البامية على مادة هلامية سميكة تسمى الصمغ، والتي ترتبط بالكوليسترول أثناء الهضم، ما يؤدي إلى إخراجه مع البراز بدلا من امتصاصه في الجسم، ومع التحكم في مستوى الكوليسترول ومنع ارتفاعه، تقل احتمالات الإصابة بأمراض القلب، كما أن البوليفينولات الموجودة في البامية قد تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

4-تمتلك خصائص مضادة للسرطان

تحتوي البامية على نوع من البروتين يسمى الليكتين، والذي قد يثبط نمو الخلايا السرطانية لدى الإنسان، إذ أظهرت دراسات مخبرية سابقة على خلايا سرطان الثدي أن الليكتين الموجود في البامية قد يمنع نمو الخلايا السرطانية بنسبة تصل إلى 63%، كما كشفت دراسة مخبرية أخرى على خلايا سرطان الجلد النقيلي لدى الفئران أن مستخلص البامية يسبب موت الخلايا السرطانية.

5-تساهم في خفض مستوى السكر في الدم

تشير الأبحاث إلى أن البامية قد يكون لها آثار إيجابية على ضبط مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري والسكري من النوع الثاني.

6-فوائد تناولها أثناء الحمل

يعد حمض الفوليك (فيتامين ب9) عنصرا غذائيا هاما للنساء الحوامل، إذ يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض تؤثر على دماغ وحبل دماغ الجنين النامي.

اقرأ أيضا:

5 علامات مبكرة تكشف أنك على وشك الإصابة بالسكري

احذر قبل فوات الأوان.. علامات خطيرة تكشف إصابتك بارتفاع ضغط الدم

احذر تجاهلها.. 5 إشارات مبكرة تنذر بأمراض القلب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسؤولون إسرائيليون: حرب إيران قد تنتهي بإعلان انتصار "الجميع"
شئون عربية و دولية

مسؤولون إسرائيليون: حرب إيران قد تنتهي بإعلان انتصار "الجميع"
"فرحة وابتسامة".. أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بالإسكان البديل احتفالا بالعيد
أخبار مصر

"فرحة وابتسامة".. أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بالإسكان البديل احتفالا بالعيد
نهاية مثيرة لفيديو طفل يقود توك توك في أبو النمرس
حوادث وقضايا

نهاية مثيرة لفيديو طفل يقود توك توك في أبو النمرس
هل تواصل الأهلي مع حسام البدري لخلافة توروب؟.. مصدر يوضح
رياضة محلية

هل تواصل الأهلي مع حسام البدري لخلافة توروب؟.. مصدر يوضح
آخر موعد لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة 2026
مدارس

آخر موعد لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك 2- 0 أوتوهو.. بداية الشوط الثاني
"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة