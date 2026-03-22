أظهرت دراسة طبية حديثة أجراها باحثون روس أن الالتهابات المزمنة وارتفاع نسبة الدهون في الجسم تزيدان من خطر الوفاة المبكرة لدى النساء بعد سن اليأس.

ما العلاقة بين صحة القلب وخطر الوفاة المبكرة؟

وخلال الدراسة، قام العلماء بتحليل بيانات أكثر من 7800 امرأة في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، وأظهرت النتائج أن تحسن مؤشرات صحة القلب والأوعية الدموية، وفق مقياسي Life’s Essential 8 وLife’s Crucial 9، ارتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة لأي سبب لدى النساء، لا سيما من أمراض القلب

ما دور الدهون والالتهابات في صحة النساء بعد انقطاع الطمث؟

وأظهر تحليل إضافي أن جزءًا من هذه العلاقة يعود إلى مستويات الدهون والالتهابات الجهازية في الجسم. بعد انقطاع الطمث، غالبًا ما تشهد النساء إعادة توزيع للدهون، خاصة في منطقة البطن، مما قد يزيد من الاستجابات الالتهابية ويرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي، وبالتالي يرفع خطر الوفاة المبكرة، وفقا لـ "لينتا رو".

ما هي العوامل التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب؟

النظام الغذائي الصحي، والنشاط البدني، والنوم، والإقلاع عن التدخين، يسهم في الحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة متوسط العمر المتوقع لدى النساء.

