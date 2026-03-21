كتبت: رودينا ضوه



تعتبر خشونة الركبة من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب الكثير من الأشخاص، خاصة مع التقدم في العمر أو نتيجة لبعض العوامل الوراثية، وتحدث هذه الحالة عندما يبدأ الغضروف الموجود داخل مفصل الركبة في التآكل.

ما هي أسباب خشونة الركبة؟

وفقًا لموقع fizikeg إليك أسباب وأعراض خشونة الركبة:

العوامل الوراثية

التقدم في العمر

الوزن الزائد

إجهاد مفصل الركبة

العادات اليومية الخاطئة

إصابات المفاصل

ما هي أعراض خشونة الركبة؟

بمرور الوقت، قد تتسبب الإصابات الخطيرة أو الصدمات أو العمليات الجراحية في تلف مفصل الركبة.

ألم شديد وخشونة في المفصل عند الوقوف وأثناء الحركة

حدوث صوت طقطقة داخل المفصل أثناء الحركة

الشعور بتورم واحمرار الركبة

ضعف العضلات المحيطة بالمفصل

الشعور بالحرارة في الركبة

ما هي النصائح التي تساعد على تجنب الخشونة؟

فقدان الوزن

يساعد فقدان الوزن على تقليل خطر الإصابة بخشونة مفصل الركبة، وبالتالي فإن فقدان الوزن يمكن أن يقلل من مضاعفات الإصابة

الحفاظ على قوة العضلات

يمكن تقوية العضلات عن طريق ممارسة الرياضة والمشي لمدة 150 دقيقة في الأسبوع.

الجلوس بشكل صحي

تجنب الجلوس في وضعية واحدة لفترة طويلة ويجب التحرك كل 30 دقيقة وأخذ فترات راحة دورية.

اقرأ أيضا:

علامات تكشف الإصابة بالتهاب المفاصل.. صحتك في رمضان

توقف عنها.. 9 عادات تؤذي صحة العظام والمفاصل

هل تعلم كيف تقلل التهابات المفاصل بطريقة طبيعية؟