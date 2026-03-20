مع انتهاء شهر كامل من الصيام، يتساءل كثيرون عن تأثير الامتناع عن الطعام والشراب لساعات طويلة يوميا على صحة الجسم، خاصة لدى المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع الكوليسترول.

في هذا التقرير نستعرض ماذا يحدث في الجسم بعد 30 يوما من الصيام لدى مرضى السكري والكوليسترول، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على صحتهم.

متى يبدأ الجسم بالتأثر بالصيام؟

يقول الدكتور سعيد شلبى أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومى للبحوث، بعد نحو 8 ساعات من آخر وجبة طعام يبدأ الجسم في استهلاك الجلوكوز المخزن في الكبد والعضلات للحصول على الطاقة، ثم يبدأ تدريجيا في حرق الدهون كمصدر بديل للطاقة.

ومع استمرار هذا النمط طوال شهر كامل، تحدث عدة تغيرات في عملية التمثيل الغذائي، وهو ما ينعكس على مستويات السكر والدهون في الدم.

كيف يؤثر الصيام على مرضى السكري؟

وأشار إلى أن الصيام يمكن أن يساعد بعض مرضى السكري خصوصا من النوع الثاني على تحسين التحكم في مستويات السكر في الدم إذا تم الالتزام بنظام غذائي مناسب وتحت إشراف طبي.

ومن أبرز التأثيرات المحتملة بعد شهر من الصيام

وتابع من خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، تحسن حساسية الجسم للأنسولين، ما يساعد الخلايا على استخدام السكر كمصدر للطاقة بكفاءة أكبر، وانخفاض مستويات الجلوكوز في الدم نتيجة تقليل عدد الوجبات، وفقدان الوزن أو تقليل الدهون الزائدة، وهو عامل مهم في ضبط السكر.

لكن في المقابل قد يواجه بعض المرضى مخاطر مثل انخفاض السكر أو ارتفاعه بشكل مفاجئ، خاصة إذا لم يتم تنظيم الدواء أو الإفراط في تناول الطعام بعد الإفطار.

ماذا يحدث لمرضى الكوليسترول بعد شهر من الصيام؟

الصيام المنتظم خلال شهر رمضان قد يساهم في تحسين مستويات الدهون في الدم، حيث يمكن أن يؤدي إلى، انخفاض مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، وارتفاع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL)، وتقليل الدهون الثلاثية في الدم.

وهذه التغيرات تساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

لماذا قد يكون الصيام مفيدا لبعض المرضى؟

1- تقليل عدد الوجبات اليومية.

2- انخفاض السعرات الحرارية المتناولة.

3- حرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة.

4- تحسين حساسية الجسم للأنسولين

هل الصيام آمن لجميع مرضى السكري والكوليسترول؟

بعض الحالات قد يكون الصيام آمنا، بينما قد ينصح آخرون بعدم الصيام إذا كانوا يعانون من، صعوبة في السيطرة على مستويات السكر، وتكرار حالات انخفاض السكر، ومضاعفات مثل أمراض القلب أو الكلى.

