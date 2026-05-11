إعلان

عضو بـ"البحوث الإسلامية": معية الله تبارك وتعالى تقتضي الابتعاد عن الشبهات

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:40 ص 11/05/2026

الدكتور محمد ابو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا بد من إصلاح النية وإخلاصها للمولى عز وجل قبل بدء أي أمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال "إنما الأعمال بالنيات"

وأضاف خلال مجالس النور بالحسين، التي تستضيفها مؤسسة حي على الوداد، الأحد من كل أسبوع، أن العلماء قال إن هذا الحديث يعتبر ثلث الدين، والثلث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم "الحلال بينّ والحرام بين"، مشيرًا إلى أن النية من شروط قبول الأعمال.

وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن هناك أربع أحاديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من يعمل بها فقد حاز الدين كله، وهي "إنما الأعمال بالنيات، والحلال بيّن والحرام بيّن، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث ستنا السيدة عائشة رضي الله عنها " منأَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ".

ولفت عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن المسلم إذا أراد أن يكون دينه كاملًا وقريبًا من الله تعالى يتقي الشبهات ويبتعد عنها، حتى يكون في معية الله عز وجل".

وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن التصوف عبارة عن خلق، وهناك اتصال وثيق بينه وبين رسالة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التصوف محمد ابو هاشم مجمع البحوث الإسلامية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لو عايز تسافر تدرس في روسيا.. إليك ملف كامل بالقواعد والجامعات المعتمدة
جامعات ومعاهد

لو عايز تسافر تدرس في روسيا.. إليك ملف كامل بالقواعد والجامعات المعتمدة
المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي
أخبار البنوك

المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي
بعد واقعة يسرا وباسل سماقية.. 6 مواقف محرجة لعمرو دياب في الأفراح
زووم

بعد واقعة يسرا وباسل سماقية.. 6 مواقف محرجة لعمرو دياب في الأفراح
نيران مشتعلة حتى اليوم.. أقدم 5 حرائق دائمة في العالم "صور"
علاقات

نيران مشتعلة حتى اليوم.. أقدم 5 حرائق دائمة في العالم "صور"
رغم وفاة والده.. فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو
رياضة عربية وعالمية

رغم وفاة والده.. فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جاهزية وكفاءة.. تفاصيل جولة الرئيس السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 13 مصابا في حادث مروع بالخليفة
مي عبدالحميد: مليون و40 ألف شقة لمنخفضي الدخل.. و32 ألفاً لمتوسطي الدخل منذ 2014
حزب الله يستهدف منصة قبة حديدية في موقع جلّ العلام.. فيديو