بالصور.. إقبال الجماهير على مونوريل العاصمة لمتابعة مصر وبلجيكا في الفان

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جماهير مصرية تحتشد بكثافة في الفان زون قبل لقاء بلجيكا -(صور)

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور علي حاجي آدم وزير الصحة ورعاية المجتمع بجمهورية الصومال، بحضور السفير الصومالي بالقاهرة علي عبدي أواري والوفد المرافق له.

جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الصحية، وحرص البلدين على توسيع الشراكة الثنائية في القطاع الصحي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية الصومالية، مشدداً على استعداد مصر لدعم الأشقاء الصوماليين من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات وتعزيز أوجه التعاون المشترك، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية ومواجهة التحديات الصحية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول آليات التعاون في مجالات الأدوية وتبادل الخبرات الفنية ودعم فرص التصدير، إلى جانب توسيع التعاون في برامج الاكتشاف المبكر والتشخيص والعلاج للأمراض السارية وغير السارية، وتعزيز نظم ترصد الأوبئة والاستجابة السريعة للطوارئ الصحية.

كما استعرض الوزير المصري المنصة الوطنية للسياحة الصحية المقرر تدشينها قريباً، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية رائدة في هذا المجال، وتم الاتفاق على توسيع المنح التدريبية للكوادر الصومالية من خلال برنامج الزمالة المصرية، وتعزيز التعاون في التعليم الطبي المستمر وبناء القدرات البشرية.

وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور عبدالغفار بتنظيم زيارة للوزير الصومالي والوفد المرافق إلى مصانع مجموعة أكديما للاطلاع على القدرات التصنيعية المصرية في مجال الدواء والمستلزمات الطبية، وبحث فرص التعاون لدعم احتياجات القطاع الصحي الصومالي.

حضر الاجتماع من الجانب المصري: الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد جاد مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة هند عاشور مدير عام الإدارة العامة للصيادلة، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة عزة جلال مدير إدارة الرعاية العلاجية بالإدارة العامة للتمريض. ومن الجانب الصومالي: السيد محمود عدوي رئيس المجلس الوطني للمهن الصحية، ومحمد حسين مدير مستشفى أردوغان الحكومي، والسيد فارح محمد رئيس هيئة الدواء، وشافعي عثمان مدير مكتب الوزير.