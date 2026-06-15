أجمع خبراء في التغذية على أن اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يلعب دورا في الحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز القدرات الذهنية، مؤكدين أن النظام الغذائي يعد من أهم العوامل التي تساعد على حماية الذاكرة وتقليل خطر التراجع المعرفي مع التقدم في العمر.

النظام الغذائي المفيد للدماغ

وأوضحت اختصاصية التغذية، ليز ويناندي، أن النظام الغذائي المفيد للدماغ يعتمد على الحد من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، إلى جانب توفير الدهون الصحية الضرورية لوظائف الخلايا العصبية، وعلى رأسها الأحماض الدهنية أوميجا-3 وأوميجا-6، بحسب مجلة تايم الأمريكية.

فوائد الخضراوات الورقية الداكنة

وأشار المختصون إلى مجموعة من الأطعمة التي أثبتت الدراسات ارتباطها بصحة الدماغ وتحسين الأداء المعرفي، في مقدمتها تأتي الخضراوات الورقية الداكنة، مثل السبانخ والجرجير، حيث أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يحرصون على تناولها يوميا يتمتعون بمعدلات أبطأ من التراجع الإدراكي مقارنة بغيرهم.

فوائد التوت للدماغ

كما أن التوت بمختلف أنواعه من أبرز الأطعمة الداعمة للدماغ، بفضل احتوائه على مركبات الفلافونويد التي ترتبط بتحسين الوظائف المعرفية وتقليل احتمالات الإصابة بالخرف، وأظهرت دراسات أن الاستهلاك المنتظم للتوت الأزرق والفراولة قد يساهم في تأخير مظاهر الشيخوخة الذهنية لعدة سنوات.

الأسماك الدهنية والدماغ

وتحظى الأسماك الدهنية بأهمية خاصة بسبب غناها بأحماض أوميجا-3، وخاصة حمض "DHA"، الذي يدخل في تركيب الخلايا العصبية ويساعد على الحفاظ على كفاءة التواصل بينها، وتشمل هذه الأسماك السلمون والماكريل والسردين والتونة والرنجة، وربطت العديد من الدراسات بينها وبين انخفاض خطر الإصابة بالخرف.

فوائد المكسرات والبذور

كذلك ينصح الخبراء بإدراج المكسرات والبذور ضمن النظام الغذائي اليومي، مثل الجوز وبذور الشيا والكتان واليقطين، لما تحتويه من دهون صحية وعناصر غذائية تدعم صحة الجهاز العصبي والدماغ.

فوائد البيض

ويبرز البيض ضمن قائمة الأطعمة المفيدة للذاكرة، إذ يحتوي صفار البيض على مادة الكولين المهمة لصحة الدماغ، بالإضافة إلى فيتامين "د" وكميات من حمض "DHA". وتشير الدراسات إلى أن تناول البيض بشكل منتظم قد يسهم في تقليل احتمالات الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر، لذلك ينصح الخبراء بعدم الاستغناء عن الصفار للحصول على فوائده الغذائية الكاملة.