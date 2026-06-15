البرقوق من الفواكه التي تحظى باهتمام متزايد، نظرا لاحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية والمركبات النباتية التي قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

وبحسب موقع هيلث لاين، فإن البرقوق غني بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، إضافة إلى مركبات البوليفينول التي تلعب دورًا مهمًا في تقليل الالتهابات ودعم صحة الأوعية الدموية.

فوائد البرقوق للقلب

يحتوي البرقوق على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الإجهاد التأكسدي داخل الجسم، وهو أحد العوامل المرتبطة بتصلب الشرايين وأمراض القلب، كما أن المركبات النباتية الموجودة فيه قد تسهم في تقليل الالتهابات المزمنة، والتي تعد من مسببات أمراض القلب.

دور البرقوق في تحسين مستويات الكوليسترول

تساهم الألياف القابلة للذوبان الموجودة في البرقوق في دعم توازن مستويات الكوليسترول في الدم، حيث تساعد على تقليل الكوليسترول الضار، وهو عامل رئيسي في الوقاية من انسداد الشرايين ومشكلات القلب.

البرقوق ودعم ضغط الدم

يحتوي البرقوق على عناصر غذائية مهمة مثل البوتاسيوم، الذي يلعب دورا في تنظيم ضغط الدم عبر موازنة تأثير الصوديوم في الجسم، ما ينعكس إيجابا على صحة القلب والأوعية الدموية.