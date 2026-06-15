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ترامب يصل جنيف قبل "قمة السبع" واتفاق إيران يتصدر أجندة المحادثات

كتب : مصطفى الشاعر

06:00 م 15/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مدينة جنيف السويسرية، قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع، وسط توقعات بأن يكون "الاتفاق الجديد مع إيران" أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة النقاش.

تحركات دبلوماسية قبل القمة

سافر ترامب، جوا من العاصمة الأمريكية واشنطن خلال ساعات الليل، حيث غادر في وقت مبكر من صباح اليوم بعد انتهاء مباراة "UFC" أُقيمت في الحديقة الجنوبية.
ومن المقرر أن ينتقل ترامب من مطار جنيف إلى مدينة إيفيان لي بان الفرنسية، المنتجع الواقع في منطقة الألب، والذي يستضيف أعمال قمة مجموعة السبع لهذا العام، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

لقاء مرتقب مع ماكرون

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس ترامب في وقت لاحق لقاءً ثنائيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيف القمة، في اجتماع يأتي بعد سنوات من العلاقات المتقلبة بين الزعيمين.
ويُتوقع أن تتناول محادثات ترامب مع قادة مجموعة السبع عددا من الملفات الدولية، وعلى رأسها التطورات المرتبطة بإيران والجهود الرامية للتوصل إلى تفاهمات جديدة.

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دونالد ترامب قمة مجموعة السبع أمريكا إيران وأمريكا

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