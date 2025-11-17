احذر.. 5 أعراض خفية لمرض السكري

حذرت الدكتورة مارجريتا بيلوسوفا، أخصائية الغدد الصماء، من بعض العلامات غير الواضحة والتي قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري بنوعيه، رغم أنها لا تصنف ضمن الأعراض التقليدية المعروفة.

فقدان البصر المؤقت

وبحسب موقع "جازيتا رو"، قد يكون فقدان البصر المؤقت أحد هذه المؤشرات، إذ إن ارتفاع مستوى السكر في الدم لفترات طويلة قد يؤدي إلى تغيرات في شبكية العين، ما ينعكس على وضوح الرؤية.

الشعور الدائم بالتعب والضعف

وأضافت مارجريتا، أن الشعور الدائم بالتعب والضعف دون تفسير واضح، ودون ارتباط بالمجهود أو قلة النوم أو الضغوط، قد يعد أيضا من الإشارات التي تستدعي الانتباه لاحتمال الإصابة بالمرض.

تكرار الإصابات بالعدوى

وتوضح "بيلوسوفا"، أن تكرار الإصابات بالعدوى، خاصة في الأجهزة التنفسية والجلد والجهاز البولي التناسلي، قد يكون مرتبطا بارتفاع مزمن في مستوى السكر، ما يضعف المناعة ويوفر بيئة ملائمة لتطور أسباب المرض.

بطء التئام الجروح

كما لفتت إلى أن بطء التئام الجروح يعد علامة أخرى يجب عدم تجاهلها، لأن ارتفاع سكر الدم يعرقل عملية الشفاء الطبيعية حتى في الإصابات البسيطة.

ألم البطن المفاجئ المصحوب بغثيان شديد

وحذرت من أن ألم البطن المفاجئ المصحوب بغثيان شديد وتقيؤ مستمر قد يشير إلى النوع الأول من السكري، إذ قد تكون هذه الأعراض ناتجة عن الحماض الكيتوني، وهو تراكم الأسيتون في الجسم نتيجة الارتفاع الطويل لمستوى السكر.

متى تذهب للطبيب؟

وتوصي الطبيبة بضرورة الاتصال بالإسعاف فورا عند حدوث هذه الأعراض، لخطورتها واحتمال تطورها إلى غيبوبة سكرية في حال عدم علاجها.

اقرأ أيضا:

احذر تجاهلها.. 4 حقائق عن الكوليسترول وعلاقته بالقلب

5 مؤشرات بسيطة تدل على نقص الحديد في جسمك.. لا تتجاهلها

خضار يساعد على خفض الكوليسترول والسكر.. احرص على تناوله

3 عناصر غذائية تحافظ على صحة القلب

5 نصائح ذهبية تساعد على الوقاية من مرض السكري









