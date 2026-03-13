الخس من الخضروات التي تُستهلك بشكل شائع في جميع أنحاء العالم، ويتميز بسعره الرمزي وفوائده الصحية الكبيرة.

وتواصل موقع "مصراوي" مع أحد بائعي الخضروات لمعرفة سعر الخس، إذ أوضح أن سعر الواحدة يتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات، وذلك حسب الحجم.

ورغم بساطته، يمتلك الخس خصائص وقائية قوية تساهم في حماية الجسم من العديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان.

ويستعرض "مصراوي" 5 فوائد للخس وفق لما جاء في موقع "هيلث لاين".

هل الخس مفيد لصحة القلب

الخس غني بالألياف الغذائية التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يساهم في الوقاية من تصلب الشرايين وأمراض القلب.

كما يحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C، الذي يعمل على حماية الأوعية الدموية من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

هل يحتوي الخس على مضادات أكسدة

الخس مليء بالفيتامينات والمعادن التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة، بما في ذلك فيتامين A، الذي يحسن صحة العين والجلد.

كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الخس تساعد في محاربة الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

هل الخس يدعم صحة الجهاز الهضمي

الخس مصدر جيد للألياف التي تعزز عملية الهضم وتنظم حركة الأمعاء، ما يساعد في الوقاية من الإمساك. كما أنه يحتوي على مستويات عالية من الماء، ما يساعد في ترطيب الجهاز الهضمي ويسهم في تحسين وظائفه.

هل يساعد الخس في السيطرة على الوزن

الخس منخفض في السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يرغبون في الحفاظ على وزن صحي.

يمكن أن يساعد في تقليل الشعور بالجوع بفضل محتواه العالي من الألياف والماء.

يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات.

الخس يحتوي على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات، مما يساعد في تقليل التورم والألم المرتبط بحالات مثل التهاب المفاصل وأمراض الأمعاء.

