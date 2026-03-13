إعلان

علامات قد تكشف إصابة طفلك بالتوحد.. راقب تصرفاته

كتب : نورهان ربيع

01:00 م 13/03/2026 تعديل في 01:20 م

طفل مصاب بالتوحد يجلس بمفرده

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مرض التوحد عند الأطفال هو عبارة عن رغبة الطفل في أغلب الوقت بالانعزال عن المجتمع، كما أنه يكون غير قادر على التواصل مع الآخرين ولا يستطيع الاندماج أو الانخراط في العلاقات الاجتماعية كما يجد صعوبة في لغة التواصل، وتظهر هذه الصفات تدريجيا في كل تصرفاته حتى يصل لمرحلة أن يصبح غريب الأطوار، ومن ثم يتطلب الأمر الذهاب لطبيب مختص لعلاجه.

ويوجد العديد من العلامات والأعراض التي تكشف إصابة الطفل بالتوحد والتي يجب على الأسرة متابعتها جيدا وفي حال ظهورها يجب التوجه لطبيب مختص وذلك بحسب ما قاله موقع nhs.

ماهي علامات مرض التوحد

عدم الاستجابة عند مناداتهم بأسمائهم

تجنب التواصل البصري

عدم الابتسام عند الابتسام لهم

الانزعاج الشديد إذا لم يُعجبهم طعم أو رائحة أو صوت معين

حركات متكررة، مثل رفرفة اليدين أو تحريك الأصابع أو هز الجسم

عدم التحدث كثيرًا كغيرهم من الأطفال

عدم ممارسة ألعاب التظاهر كثيرًا

تكرار نفس العبارات

عدم فهم ما يفكر فيه الآخرون أو يشعرون به

كلام غير معتاد

التمسك بالروتين اليومي الصارم والانزعاج الشديد إذا تغير

الاهتمام الشديد بمواضيع أو أنشطة معينة

الانزعاج الشديد إذا طُلب منهم القيام بشيء ما

صعوبة تكوين صداقات أو تفضيل البقاء بمفردهم.

أقرأ أيضًا:

هل الباراسيتامول يصيب الأطفال بالتوحد؟.. مستشار وزير الصحة يجيب

دواء للقلب.. طوق نجاة لمرضى التوحد من القلق

كيف يمكن اكتشاف إصابة الطفل بالتوحد؟.. إليك العلامات




التوحد الأطفال صحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انفجار ضخم يهز ميدان الفردوسي في طهران خلال مظاهرات يوم القدس
شئون عربية و دولية

انفجار ضخم يهز ميدان الفردوسي في طهران خلال مظاهرات يوم القدس
حبس طالب بعد اعتدائه على معلمة داخل مدرسة في المنوفية
أخبار المحافظات

حبس طالب بعد اعتدائه على معلمة داخل مدرسة في المنوفية
فتحي عبدالوهاب يمازح حمادة هلال في فيديو طريف بكواليس "المداح"
دراما و تليفزيون

فتحي عبدالوهاب يمازح حمادة هلال في فيديو طريف بكواليس "المداح"
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار ورياح بداية من السبت
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار ورياح بداية من السبت
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون على أمريكا
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"