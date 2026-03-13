مرض التوحد عند الأطفال هو عبارة عن رغبة الطفل في أغلب الوقت بالانعزال عن المجتمع، كما أنه يكون غير قادر على التواصل مع الآخرين ولا يستطيع الاندماج أو الانخراط في العلاقات الاجتماعية كما يجد صعوبة في لغة التواصل، وتظهر هذه الصفات تدريجيا في كل تصرفاته حتى يصل لمرحلة أن يصبح غريب الأطوار، ومن ثم يتطلب الأمر الذهاب لطبيب مختص لعلاجه.

ويوجد العديد من العلامات والأعراض التي تكشف إصابة الطفل بالتوحد والتي يجب على الأسرة متابعتها جيدا وفي حال ظهورها يجب التوجه لطبيب مختص وذلك بحسب ما قاله موقع nhs.

ماهي علامات مرض التوحد

عدم الاستجابة عند مناداتهم بأسمائهم

تجنب التواصل البصري

عدم الابتسام عند الابتسام لهم

الانزعاج الشديد إذا لم يُعجبهم طعم أو رائحة أو صوت معين

حركات متكررة، مثل رفرفة اليدين أو تحريك الأصابع أو هز الجسم

عدم التحدث كثيرًا كغيرهم من الأطفال

عدم ممارسة ألعاب التظاهر كثيرًا

تكرار نفس العبارات

عدم فهم ما يفكر فيه الآخرون أو يشعرون به

كلام غير معتاد

التمسك بالروتين اليومي الصارم والانزعاج الشديد إذا تغير

الاهتمام الشديد بمواضيع أو أنشطة معينة

الانزعاج الشديد إذا طُلب منهم القيام بشيء ما

صعوبة تكوين صداقات أو تفضيل البقاء بمفردهم.

