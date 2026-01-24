الخس ليس مجرد ورقة خضراء في السلطة، بل خضار غني بالمغذيات ومفيد لجسمك بأكثر من طريقة، من دعم الصحة العامة إلى تعزيز وظائف حيوية في الجسم.

غذاء قليل السعرات وغني بالمغذيات

بحسب "clevelandclinic"، الخس يُعد خيارًا ممتازًا لمن يسعى لتناول غذاء صحي دون زيادة في السعرات فكل كوب من الخس يحتوي على سعرات قليلة جدًا، لكنه يقدم في المقابل فيتامينات مهمة مثل فيتامين A، فيتامين K، وحمض الفوليك التي تسهم في دعم الصحة العامة للجسم.

يعزز صحة العين والمناعة

الخس مليء بـ مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات واللوتين التي تساعد في حماية العينين من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، كما تدعم الجهاز المناعي في مواجهة الأمراض الشائعة.

يدعم صحة العظام والدماغ

يحتوي الخس على فيتامين K بكميات جيدة، وهو عنصر مهم في تقوية العظام والمساعدة في تجلط الدم بشكل صحي، كما تشير بعض الدراسات إلى أن الخضار الورقية قد تساهم في الحفاظ على صحة الذاكرة مع التقدم في العمر.

يروي الجسم ويحافظ على الوزن

يتألف الخس من نسبة عالية من الماء تصل تقريبًا إلى 95% من وزنه، مما يساعد في ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالجوع، وهو أمر مفيد لمن يتبع نظامًا غذائيًا للتحكم في الوزن.

سهل الإضافة في وجباتك اليومية

يمكن تناول الخس بعدة طرق: في السلطات، السندويشات، أو حتى كبديل للخبز في بعض الوجبات، مما يجعله إضافة غذائية بسيطة ومغذية في نظامك الغذائي اليومي.