عمرو أديب: العقول المصرية بالخارج تنتظر من يطلبها

كتب : حسن مرسي

11:03 م 09/02/2026

عمرو أديب

دعا الإعلامي عمرو أديب إلى تبني "خطة كبرى" و"نهج عظيم" لاستغلال العقول المصرية النابغة داخل البلاد وخارجها.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر": "في شيء ما بيتنفذ، في شيء ما بينجز.. ارجوكم استشيروا، اسألوا"، مشيرًا إلى أن العديد من الكفاءات المصرية العالية المستوى، ممن وصلوا للشهرة والمال خارج البلاد، لديهم رغبة حقيقية في العودة لخدمة مصر.

ونقل أديب عن أحدهم قوله: "بكرا قولي بس يا عمرو امتى عايزني، وأنا موجود وهخدم بعيوني بلدي"، مؤكدًا أن هؤلاء الأشخاص لا يبحثون عن مقابل مادي كبير، بل عن فرصة حقيقية للإسهام.

وجه أديب نداءً للدكتورة رانيا المشاط، خاصة مع حضورها القوي في المحافل الدولية واتصالاتها الواسعة بالعقول المصرية المهاجرة، قائلاً: "و سمحت.. احنا محتاجين العقول دي"، مؤكدًا أن مصر تمتلك "عقلًا" و"عبقرية عظيمة" هي أقوى مواردها.

وقدم أديب تصور لملامح الطريق نحو الانطلاق، داعيًا إلى تبني نهج اقتصادي حر، والنظر لتجارب الدول الناجحة التي كانت تشبه مصر، والبحث عن "شيء مختلف" يحقق الاستقرار والرخاء للأجيال القادمة، قائلاً: "فلننطلق.. لازم نجني الثمار بقى".

