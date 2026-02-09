سحب منخفضة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

مصر للطيران تستقبل أول طائرة إيرباص A350-900 وتنضم رسميًا لأسطول الناقل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء بارد ليلا.

كما توقعت تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتنبأت الأرصاد بظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض المناطق.