سحب منخفضة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

كتب- عمرو صالح:

10:46 م 09/02/2026
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء بارد ليلا.

كما توقعت تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتنبأت الأرصاد بظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض المناطق.

