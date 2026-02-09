يعاني العديد من الأشخاص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، والذي يطلق عليه لقب "القاتل الصامت"، ويبحث كثيرون عن طرق طبيعية لتجنب مخاطره.

وبحسب موقع هيلث سايد، يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يكون الضغط داخل الأوعية الدموية مرتفعا جدا، أي 140/90 ملم زئبق أو أعلى، وقد لا يشعر المصابون بأعراض إلا بعد فحص مستوى الضغط.

ويمكن لبعض التغييرات في نمط الحياة أن تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي، وهي:

النوم الجيد

النوم من 7 إلى 8 ساعات كل ليلة، مهم لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ممارسة التمارين

ممارسة التمارين بشكل منتظم لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا يساعد مرضى ارتفاع ضغط الدم على خفض الضغط لديهم إلى مستويات آمنة.

تجنب التدخين

تجنب التدخين يعمل على خفض ضغط الدم، كما يحافظ على تحسين صحة القلب وتجنب الأمراض الخطيرة.

الوصول إلى وزن مثالي

الوصول إلى وزن مثالي مهم، لتجنب انقطاع النفس النومي، والذي قد يؤدي أيضا إلى ارتفاع ضغط الدم.

اتباع نظام غذائي صحي

اتباع نظام غذائي صحي مهم للتحكم في مستويات ضغط الدم، لأن الجسم يتفاعل مع ما نأكله، وتحديدا "حمية داش" أو البحر الأبيض المتوسط، والتي تساعد على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

