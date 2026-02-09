إعلان

وزير الاتصالات: الخوارزميات جعلت مقدمي المحتوى أقرب إلى الإنسان من نفسه

كتب : مصراوي

03:03 م 09/02/2026

عمرو طلعت

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الفضاء السيبراني أضحى جزءًا من النسيج الاجتماعي لحياة الإنسان؛ خصوصًا الأعمار الأصغر، ويؤثر في تشكيل وعي الأطفال ويشكل تطلعاتهم واهتماماتهم، مشيرًا إلى الأبعاد التربوية والنفسية وتأثير ذلك على الأطفال.

وأضاف طلعت، خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بشأن بحث تشريعي يحمي الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي: "كان النفاذ لمحتوى ما في الفضاء الرقم يتطلب بحث ومبادرة من المواطن؛ لكن الأمر اختلف نتيجة الخوارزميات؛ فأصبح مقدمو المحتوى أقرب إلى الإنسان من نفسه وأكثر اطلاعًا على اهتمامه وطموحاته، وربما مخاوفه أيضًا، فتقترح المنصات محتوًى جاذبًا لمستخدميها؛ بمَن فيهم الأطفال".

وقال طلعت إن وعي الأطفال وقدرتهم على التمييز ليست كافية لحمياتهم، فاليوم تنساب للأطفال مختلف الأفكار والرسائل الضار منها والنافع؛ فالطفل يدفع نحو المحتوى أو يستدرج إليه في كثير من الأحيان.


وتابع طلعت: "المرمى الرئيسي من هذه الجلسة وضع آلية لإحداث التوازن بين عدم حرمان أطفالنا من منافع الفضاء السيبراني وحمايتهم في الوقت نفسه من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، وينعم بسلام اجتماعي ونفسي وبيئة تحافظ على إنسانيته، لا إفراط في منع وتقييد ولا تفريط في الحماية والسلام النفسي".

عمرو طلعت الفضاء السيبراني وزير الاتصالات

