ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال من أكثر الفواكه المفيدة للجسم، فهو غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية، ويقدم مجموعة من الفوائد الصحية التي تعزز مناعة الجسم وتحافظ على صحة القلب والجلد والجهاز الهضمي.

ووفقا لدراسة نشرتها مكتبة الطب الوطنية الأمريكية (NCBI)، فالبرتقال مصدر غنيًا بفيتامين C، الذي يقوي جهاز المناعة ويساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والفيروسات، كما يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والبوتاسيوم، والتي تساهم في خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.

وأوضحت أبحاث منشورة في مجلة Nutrition Reviews أن الألياف الغذائية في البرتقال تحسن الهضم وتنظم حركة الأمعاء، بينما يساعد فيتامين C على إنتاج الكولاجين الضروري لصحة الجلد وتقليل ظهور التجاعيد.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البرتقال على بيتا كاروتين وفيتامين A، اللذين يساهمان في تعزيز صحة العين وتحسين الرؤية.

ويمكن للبرتقال أن يساعد على فقدان الوزن، حيث تمنح أليافه والماء الموجود فيه شعورا بالشبع لفترة أطول، ما يساعد على التحكم في الشهية وتقليل السعرات الحرارية المستهلكة.