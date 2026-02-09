"حقوق إنسان النواب" تعقد أولى اجتماعاتها بالفصل التشريعي الثالث

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، أولى جلساتها لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت الجلسة حضور وكيلي اللجنة، المستشار ياسر الهضيبي، والنائب محمد تيسير مطر، إلى جانب أعضاء اللجنة: السفيرة نائلة جبر، والدكتورة نانسي نعيم، والنائب محمد سلطان، والنائب جرجس لاوندي، والنائب أحمد خليل خير الله، والنائبة فاطمة الزهراء عادل، والنائبة مريانا عبد الشهيد.

وشهد الاجتماع استعراض أولويات العمل وآليات التنفيذ، بما يعزز دور اللجنة في دعم منظومة حقوق الإنسان خلال المرحلة التشريعية الجديدة.

