إعلان

"حقوق إنسان النواب" تعقد أولى اجتماعاتها بالفصل التشريعي الثالث

كتب : مصراوي

03:10 م 09/02/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، أولى جلساتها لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت الجلسة حضور وكيلي اللجنة، المستشار ياسر الهضيبي، والنائب محمد تيسير مطر، إلى جانب أعضاء اللجنة: السفيرة نائلة جبر، والدكتورة نانسي نعيم، والنائب محمد سلطان، والنائب جرجس لاوندي، والنائب أحمد خليل خير الله، والنائبة فاطمة الزهراء عادل، والنائبة مريانا عبد الشهيد.

وشهد الاجتماع استعراض أولويات العمل وآليات التنفيذ، بما يعزز دور اللجنة في دعم منظومة حقوق الإنسان خلال المرحلة التشريعية الجديدة.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يتوجه للإمارات لبحث تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في الحرارة وشبورة ونشاط للرياح حتى نهاية الأسبوع

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب طارق رضوان حقوق الإنسان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة
أخبار مصر

بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة
سباق الأدوار الشعبية.. فنانات بالعباية والحجاب في دراما رمضان 2026
زووم

سباق الأدوار الشعبية.. فنانات بالعباية والحجاب في دراما رمضان 2026
قبل سنوات من الإصابة.. علامة تظهر في الأنف تدل على مرض خطير
نصائح طبية

قبل سنوات من الإصابة.. علامة تظهر في الأنف تدل على مرض خطير

عودة عبلة كامل وظهور أبناء الهضبة.. أبرز مفاجآت إعلانات رمضان
زووم

عودة عبلة كامل وظهور أبناء الهضبة.. أبرز مفاجآت إعلانات رمضان
الداخلية تعلن تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام
حوادث وقضايا

الداخلية تعلن تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة