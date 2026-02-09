مباريات الأمس
حالات خطرة والنيابة تحقق.. بيراميدز يطلب تأجيل مباراة الحرس بعد حادث لاعبيه

كتب : محمد خيري

02:15 م 09/02/2026 تعديل في 02:31 م

نادي بيراميدز

أعرب هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن بالغ حزنه وأسفه إزاء الحادث المؤسف الذي تعرّض له عدد من لاعبي فريق مواليد 2007، إثر سقوط مصعد بأحد الفنادق في محافظة الإسكندرية، أثناء تواجد الفريق في مهمة رسمية.

وقال هاني سعيد، في تصريحات صحفية، إن اللاعبين المصابين جرى نقلهم على الفور إلى مستشفى مبرة العصافرة، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الأطقم الطبية المختصة.

تفاصيل الحالات الطبية

وأوضح المدير الرياضي لبيراميدز أن التقارير الطبية الواردة حتى الآن كشفت عن الحالات التالية:

محمد عطية سيد عطية: ما بعد الارتجاج، كدمة بالظهر، كسر في عظام الساعد الأيسر، كدمة بالركبة اليسرى، وكدمة بالقدم اليسرى.

محمد عبد الغني عبد الحليم: ما بعد الارتجاج، مع كسر في عظام القدم والكاحل والساق اليمنى.

محمد ياسر السيد مصيلحي: ما بعد الارتجاج، مع جرح رضي.

حمزة الشاذلي أحمد: ما بعد الارتجاج.

محمود كرم محمد مصطفى: ما بعد الارتجاج، وكدمة في الكاحل الأيسر.

وأكد هاني سعيد أن جميع اللاعبين يخضعون حاليًا لمتابعة طبية دقيقة، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية، وإجراء أشعة مقطعية شاملة مرة أخرى، مع توفير أفضل رعاية طبية ممكنة.

طلب تأجيل مباراة حرس الحدود

وبناءً على هذه الظروف الطارئة، تقدم نادي بيراميدز بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لتأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا إقامتها اليوم.

النيابة تباشر التحقيق

كما أوضح المدير الرياضي أن النيابة العامة المصرية تباشر حاليًا التحقيق في ملابسات الواقعة، مؤكدًا أن النادي يتعاون بشكل كامل مع الجهات المختصة، ولا توجد أي تعليقات إضافية في الوقت الحالي لحين انتهاء التحقيقات وصدور النتائج الرسمية.

ووجّه هاني سعيد الشكر إلى الأطقم الطبية وإدارة مستشفى مبرة العصافرة على سرعة الاستجابة، وكذلك للجهازين الفني والإداري للفريق على الإجراءات السريعة التي تم اتخاذها للحفاظ على سلامة اللاعبين.

واختتم تصريحاته بتمنيات أسرة نادي بيراميدز بالشفاء العاجل لجميع اللاعبين، داعيًا الله أن يحفظ أبناءنا جميعًا من كل سوء.

