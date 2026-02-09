إعلان

قرار جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن مواعيد بث البرامج الرياضية في رمضان

كتب : أحمد الجندي

02:34 م 09/02/2026

المهندس خالد عبد العزيز

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، بالسماح لإدارات القنوات الفضائية بتحديد مواعيد إذاعة البرامج الرياضية خلال شهر رمضان المبارك على مدار اليوم، وفقًا للخريطة البرامجية الخاصة بكل قناة، وذلك استثناءً من قرار المجلس رقم (28) لسنة 2024، بشأن مواعيد انتهاء البث المباشر للبرامج الرياضية عند منتصف الليل.

وبحسب بيان، عرضت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي مبررات لتوصيتها، وما جرى من تعديل للخرائط البرامجية للقنوات الفضائية بما يتناسب مع الشهر الكريم، فضلًا عن تحديد مواعيد إذاعة مباريات كرة القدم المحلية بعد المواعيد المعتادة، حيث ستبدأ في التاسعة والنصف مساءً، وهو الأمر الذي دعا المجلس إلى الموافقة على التوصية، مع الإبقاء على باقي الضوابط الواردة بالقرار بخلاف ذلك.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبدالعزيز مجلس الدولة

