عودة عبلة كامل وظهور أبناء الهضبة.. أبرز مفاجآت إعلانات رمضان

يشهد موسم إعلانات رمضان 2026 مفاجآت غير متوقعة، بداية من عودة فنانة قديرة بعد غياب، وصولاً إلى ظهور عائلي نادر للهضبة عمرو دياب.

ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي، أبرز مفاجآت النجوم، في حملات رمضان الإعلانية.

عبلة كامل "تريند" قبل العرض

تصدرت الفنانة القديرة عبلة كامل محركات البحث فور تسريب أنباء تعاقدها على الظهور بعد غياب، وذلك في إعلان يضم مجموعة من النجوم والنجمات، ومنهم منة شلبي، ونيللي كريم.

عمرو دياب وأبنائه

في سابقة هي الأولى من نوعها، يظهر الهضبة عمرو دياب في إعلان خاص بإحدى شركات الاتصالات، بصحبة أبنائه الأربعة (نور، جانا، كنزي، وعبد الله).

يذكر أن عبد الله وجانا، سبق لهما الظهور في إعلانات دعائية مع والدهما.

الكينج ونمبر وان

قام الفنان محمد منير، بتصوير إعلان يخص إحدى شركات الاتصالات في أسوان، في حين يقدم الفنان محمد رمضان، كليب غنائي استعراضي ضخم، يعتمد على الإبهار البصري والرقصات، للدعاية أيضا لشركة اتصالات، وتردد بقوة مشاركة المطربة سميرة سعيد في الإعلان، وتضم القائمة أيضا المطرب أحمد سعد.

ياسمين عبدالعزيز

دخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائمة نجمات إعلانات شركات الاتصالات، وتستعد لتقديم إعلان استعراضي.

روبي وهالة صدقي

تشارك الفنانة هالة صدقي، للمرة الأولى مع الفنانة روبي، في تقديم استعراضاتها للدعاية لشركة أجهزة منزلية شهيرة.

أحمد عز ونانسي عجرم

يواصل الفنان أحمد عز، ظهوره الإعلاني للدعاية لشركة عقارات شهيرة، في حين تظهر المطربة نانسي عجرم، وأيضا الفنانة ياسمين صبري، في إعلانات شركة عقارية أخرى.