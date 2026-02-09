الأمم المتحدة: رضيعان بين 53 قتلوا أو فقدوا في انقلاب قارب قبالة ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان اليوم الاثنين، إن رضيعين كانا بين 53 شخصا على الأقل لقوا حتفهم أو فُقدوا بعد غرق قارب مهاجرين مطاطي قبالة ليبيا، وذلك في أحدث مأساة على طريق خطر لمن يسعون لحياة أفضل في أوروبا.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن القارب الذي كان على متنه 55 مهاجرا أفريقيا، غادر مدينة الزاوية بغرب ليبيا قبيل منتصف ليل الخميس. وتابعت أنه بعد ست ساعات لاحقة بدأت المياه تتسرب إليه وانقلب صباح الجمعة شمال مدينة الزوارة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن نيجيرتين نجتا من الحادث وأنقذتهما السلطات الليبية. وقالت إحداهما إنها فقدت زوجها بينما الأخرى أبلغت عن فقدان رضيعيها.

وذكرت المنظمة "تواصل شبكات الاتجار في البشر والتهريب استغلال المهاجرين على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط"، وأضافت أن هذه الشبكات تحقق أرباحا من خلال استخدام "قوارب غير صالحة للإبحار" لنقل المهاجرين من ليبيا التي تعاني من الفوضى إلى الشواطئ الأوروبية.