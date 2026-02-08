إعلان

يسري عبدالله وعاطف عبدالعزيز يناقشان قصص "المقاعد الثلاثة والعشرون"

قصص المقاعد الثلاثة والعشرون

كتب- محمد لطفي:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 10 فبراير 2026، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية (المقاعد الثلاثةوالعشرون) للقاصة منال قابيل.

ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، وتدير الندوة القاصة علياء مصطفى.

وقد صدرت المجموعة القصصية "المقاعد الثلاثة والعشرون" عن بيت الحكمة للثقافة في القاهرة.

ومنال قابيل كاتبة ومترجمة مصرية، صدر لها كتابان مترجمان من قبل، هما: (الجذور الشرقية للحضارة الغربية)، وقد أصدرته مكتبة الأسرة في العام ٢٠٠٧، و(ثمن عدم المساواة) بالاشتراك مع المترجمة لبنى الريدي عام ٢٠٢٢.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة.

تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب بوسط البلد.

