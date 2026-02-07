رائحة الفم الكريهة المستمرة، قد تكون مؤشرا مبكرا على الإصابة بأمراض مزمنة، ومن بينها متلازمة القولون العصبي.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور سامي خليل، أخصائي الجهاز الهضمي، إن رائحة الفم ليست دائما ناتجة عن مشاكل فموية أو أسنان، فقد تكون انعكاسا لمشكلات بالجهاز الهضمي، ومن أبرزها القولون العصبي أو اضطرابات المعدة. عندما يواجه الجسم خللا في الهضم، تنتج بعض البكتيريا مركبات كيميائية غريبة، تظهر أحيانا كرائحة نفاذة من الفم".

وأضاف خليل في تصريحات لـ"مصراوي" أن الأعراض المصاحبة للقولون العصبي تشمل الانتفاخ، الغازات، آلام البطن المتكررة، وتغيرات في حركة الأمعاء بين الإسهال والإمساك. في بعض الحالات، تكون رائحة الفم المستمرة أحد العلامات المبكرة التي قد تحذر الشخص من وجود خلل في الجهاز الهضمي قبل تشخيص المرض رسميا.

وشدد على أهمية مراجعة طبيب الجهاز الهضمي عند ملاحظة هذه الرائحة المستمرة، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض هضمية مزمنة، مؤكدا أن التشخيص المبكر للقولون العصبي يساعد على التحكم بالأعراض من خلال تعديل النظام الغذائي، إدارة التوتر، واستخدام الأدوية المناسبة عند الضرورة.

وأوضح أن تجاهل هذه العلامات قد يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية العامة، بالإضافة إلى تأثيرها على جودة الحياة اليومية، لذلك ينصح بعدم الاكتفاء بالمسكنات أو غسولات الفم، بل البحث عن السبب الجذري.

اقرأ أيضا:

تظهر بدون إنذار.. 6 سرطانات قاتلة تنمو بصمت داخل الجسم

مضاعفات تصل إلى الوفاة.. كثرة التبول علامة على إصابتك بمرض خطير

احذر.. الحموضة المتكررة علامة تحذيرية على الإصابة بهذه الأمراض

لسبب غير متوقع.. لماذا يجب شرب 80٪ من الماء قبل الرابعة عصرا؟

أعشاب تهدئ القولون العصبي وأخرى احذر الإفراط في تناولها





