قدم ثروت سويلم عضو مجلس رابطة الأندية المصرية، اعتذاره الرسمي لنادي بيراميدز والمسؤولين وجماهير الكرة المصرية على خلفية تصريحاته الإعلامية الأخيرة المتعلقة بأزمة تحديد بطل الدوري المصري للموسم الماضي.

وكان سويلم صرح خلال بودكاست بأن الدوري انتهى لصالح الأهلي، معلقاً: "بعد العيد ما يتفتش كحك".

وقال سويلم في تصريحات تلفزيونية إنه يدرك انزعاج الجميع من تصريحاته الأخيرة، مؤكداً أن الحديث تم تفسيره بطريقة خاطئة.

وأضاف: "ليس من العيب أن نخطئ، ولكن الخطأ أن ينكر الإنسان هذا الخطأ بالفعل الحديث كان به نوع من التجاوز ولم يكن بالشكل الرسمي الصحيح، وكل الاحترام والتقدير لنادي بيراميدز".

واختتم حديثه قائلاً:"كنت أتحدث بشكل عادي، ولم يكن الحديث بصفتي ممثلاً لاتحاد الكرة أو رابطة الأندية، وكان الحوار يجب أن يكون بطريقة مختلفة، أعتذر لكل الأطراف عن هذا التصريح".