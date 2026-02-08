اليوم.. انطلاق الترم الثاني وعودة الدراسة بجميع المدارس

تنطلق اليوم الأحد 8 فبراير 2026، الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، وسط استعدادات مكثفة من الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب.

وتستمر الدراسة خلال الترم الثاني حتى 11 يونيو المقبل، على أن يختتم الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم 24 مايو 2026، وفق الخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وكانت مدارس عدد من المحافظات التي تعمل بنظام الدراسة يوم السبت قد استأنفت الدراسة أمس السبت 7 فبراير 2026، مع بدء الفصل الدراسي الثاني رسميًا.

وشملت هذه المحافظات: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفر الشيخ، البحيرة، الإسماعيلية، إلى جانب عدد محدود من المدارس الخاصة بمحافظتي القاهرة والجيزة، فيما تبدأ باقي مدارس الجمهورية الدراسة اليوم الأحد.