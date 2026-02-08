مباريات الأمس
مستمع يشيد بمصطفى شوبير ويطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي.. وشوبير الأب يرد

كتب : محمد خيري

11:35 ص 08/02/2026 تعديل في 12:05 م
تلقى أحمد شوبير، رسالة من أحد المستمعين خلال تقديمه برنامجه عبر راديو أون سبورت، أشاد فيها بمستوى نجله مصطفى شوبير، مع توجيه انتقاد لسياسة تدوير حراس المرمى داخل النادي الأهلي.

وقال المستمع في رسالته: "ربنا يبارك لك في مصطفى شوبير، ولولا إمبارح كان الأهلي خسر، ويا ريت بلاش موضوع التدوير في حراسة المرمى لأنه مش صح".

ورد أحمد شوبير على الرسالة مؤكدًا احترامه لوجهة النظر الفنية، قائلًا: "دي وجهة نظر فنية ولازم نحترمها، لكن في النهاية الاتنين بيلعبوا والدنيا الحمد لله ماشية كويس".

وأضاف: "محدش يقدر يفرض حاجة على المدرب، المدرب عنده خطة في دماغه".

وتابع شوبير: "أنا أعتقد بحكم خبرتي إني عارف توروب هيعمل إيه بعد تلات أو أربع ماتشات، بس مش هقول دلوقتي".

واختتم تصريحاته قائلًا: "وهبقى أقولك بعد كده أنا قلت كده ليه، خلّي الراجل يحافظ على التنافس، وفي الآخر ده هيبقى في صالح الفريق".

أحمد شوبير مصطفى شوبير الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي

