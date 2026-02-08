أمرت نيابة الزقازيق العامة بمحافظة الشرقية بعرض سيدة مسنة على مصلحة الطب الشرعي، بعد تعرضها للاعتداء من قبل ابنتها أمام منزل الأسرة بقرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق، وذلك لبيان طبيعة الإصابات التي لحقت بها وتحديد مدى خطورتها

وتعود أحداث الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام سيدة بالتعدي على والدتها المسنة، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إلى فحص الفيديو، حيث تم تحديد هوية المتهمة وضبطها.



وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، موضحة أنها حاولت منع والدتها من الخروج من المنزل خشية تعرضها للخطر بسبب حالتها الصحية، ما أدى إلى نشوب مشادة بينهما تطورت إلى الاعتداء.



من جانبها، أكدت السيدة المسنة، وتدعى «سميرة»، أنها تعيش مع ابنتها «فوزية» منذ نحو 15 عامًا، مشيرة إلى أنها تتولى رعايتها بشكل كامل رغم وجود أبناء آخرين، مطالبة بالإفراج عنها ومؤكدة أنها سامحتها، وأن تصرفها كان بدافع الخوف عليها.