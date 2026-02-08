إعلان

أرباح "سوديك" تقفز 77% خلال 2025 بدعم ارتفاع الإيرادات

كتب : منال المصري

11:53 ص 08/02/2026

سوديك

قفزت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" 77% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 4.49 مليار جنيه، بدعم نمو الإيرادات.

وبحسب بيان الشركة اليوم، فإن الإيرادات قفزت بنحو 118% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 21.26 مليار جنيه.

تتوسع سوديك بمحفظة أراضي الشركة بنحو 1.5 فدان (ما يقارب 6.3 مليون متر مربع)، تشمل ألف فدان بغرب القاهرة بالشراكة مع رُلى لاستصلاح الأراضي، و500 فدان بشرق القاهرة بالشراكة مع ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، بمدينة مدى، بما يدعم خطط التطوير المستقبلية.

وقد قامت سوديك ببيع 1788 وحدة خلال 2025، مقارنة بـ 1270 وحدة خلال العام الماضي وهو ما ساهم في تحقيق إجمالي مبيعات متعاقد عليها بقيمة 48.4 مليار جنيه.

