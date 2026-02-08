الصحة: دراسة إنشاء "بنك الجلد" مرتبطة بمشروع مدينة النيل الطبية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على دراسة إنشاء منظومة وطنية متكاملة لبنوك الأنسجة، وعلى رأسها بنك الجلد، وهذه الدراسة مرتبطة بمشروع مدينة النيل الطبية "تطوير معهد ناصر".

وقال "عبدالغفار" في تصريحات إلى مصراوي، إن الوزارة تتخذ كذلك عددًا من الإجراءات في هذا الصدد، منها وضع إجراءات وبروتوكولات طبية واضحة تضمن السلامة والجودة، وكذلك ضمان الشفافية والرقابة الكاملة في جميع مراحل التبرع والاستخدام، إضافة إلى التنسيق مع المؤسسات الدينية الرسمية، وتدريب الكوادر الطبية ورفع كفاءة وحدات الحروق.

وشدد على أن الحديث عن التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، وإنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية، هو في جوهره حديث عن إنقاذ أرواح وتخفيف معاناة مرضى، وعلى رأسهم أطفال الحروق الذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل.

وأكد أن التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب أي تشوه للجثمان، حيث يتم أخذ طبقات سطحية رفيعة جدًا من الجلد فقط من مناطق غير ظاهرة بالجسم، بينما تبقى الطبقات العميقة المسؤولة عن شكل الجثمان سليمة تمامًا، ويتم ترميم الجثمان طبيًا بما يحفظ كرامة المتوفى ولا يؤثر على الغُسل أو التكفين أو الدفن.

