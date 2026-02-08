ارتفعت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.46 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.53 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.75 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.14 جنيه للشراء، و124.69 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 11.9 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردني: 65.67 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و66.39 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار الكويتي: 151.24 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و155.13 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشًا.