ارتفاع أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:57 ص 08/02/2026

أسعار العملات العربية

ارتفعت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.46 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.53 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.75 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.14 جنيه للشراء، و124.69 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 11.9 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردني: 65.67 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و66.39 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار الكويتي: 151.24 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و155.13 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشًا.

