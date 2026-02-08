"هون كل صعب".. رسالة غامضة من أشرف بن شرقي (صورة)

نشر النجم المغربي أشرف بن شرقي، المحترف ضمن صفوف النادي الأهلي، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وشارك بن شرقي في مباراة الأهلي وشبيبة القبائل التي أقيمت مساء السبت بالجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكتب بن شرقي عبر حسابه الرسمي فيسبوك: "اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا كُلَّ صَعْبٍ، وَعَجِّلْ لَنَا بِكُلِّ خَيْرٍ، وَيَسِّرْ لَنَا كُلَّ أَمْرٍ تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ".

وتابع: "اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ تَوْفِيقًا فِي طَرِيقِنَا، وَرَاحَةً فِي نُفُوسِنَا، وَتَيْسِيرًا فِي أُمُورِنَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَتَاتِ الْأَمْرِ، وَمِنْ مَسِّ الضُّرِّ، وَمِنْ ضِيقِ الصَّدْرِ.

