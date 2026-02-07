محافظ القاهرة يكشف حقيقة إزالة سوق الحمام بالسيدة عائشة

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه لن يتم إزالة سوق الحمام بمنطقة السيدة عائشة باعتباره أحد الأسواق التاريخية بالمنطقة، وأن ما يتم بالسوق هو أعمال رفع كفاءة وتنظيم للمنطقة في إطار أعمال تطوير القاهرة التاريخية.

وشدد محافظ القاهرة، على أنه سيتم الإبقاء على سوق الحمام بمكانه في المسافة من كوبري السيدة عائشة حتى أول محور صلاح سالم الجديد (شارع سوق الحمام)، مشددًا على أن أعمال التطوير لن يضار منها أي من هواة تربية أو بائعي الحمام المترددين على المكان، في إطار الحفاظ على الأسواق التراثية التي تتميز بها القاهرة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة للمنطقة المحيطة بميدان السيدة عائشة، والأعمال الجارية لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بمحور صلاح سالم البديل.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأعمال الجارية تهدف إلى تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية تربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت، بالإضافة لقربها من منطقة تلال الفسطاط.

