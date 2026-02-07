حماس تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة غزة

مصطفى الشاعر

وجّهت حركة "حماس"، اليوم السبت، دعوة لكافة الأطراف المعنية لممارسة ضغوط فعالة على الاحتلال الإسرائيلي لضمان دخول "اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة قطاع غزة"، وذلك لتمكينها من تولي مهامها الميدانية وإطلاق عمليات الإغاثة العاجلة للسكان المتضررين.

وفي خطوة تعكس جاهزيتها للمرحلة الجديدة، أكّد المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، في تصريحات نقلتها القناة الرسمية للحركة عبر تطبيق "تليجرام"، استكمال الحركة لكافة الإجراءات اللازمة لنقل الصلاحيات ومسؤوليات الحكم في مختلف المجالات إلى "اللجنة الوطنية المستقلة"، موضحا أن عملية التسليم ستتم تحت رقابة وطنية ودولية تشمل الفصائل والمجتمع المدني والعشائر، لضمان انتقال كامل وشفاف للصلاحيات في مختلف القطاعات.

وفي رسالة موجّهة للوسطاء، اعتبر قاسم، أن العجز عن تمكين "اللجنة الوطنية" من مباشرة مهامها يضع مصداقية الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على المحك، محذرا من أن هذا التعطيل سيؤدي بالضرورة إلى "فقدان الثقة" في أي مشاريع مستقبلية تتعلق باستقرار القطاع أو ترتيبات "اليوم التالي" للحرب.

وفي ختام تصريحاته، شدد المتحدث باسم حماس، على أن الأطراف الدولية والإقليمية باتت مطالبة اليوم بـ"اختبار حقيقي لمصداقيتها"، وذلك عبر إثبات قدرتها على الفعل وترجمة تعهداتها بالسلام إلى واقع ملموس، من خلال تأمين دخول اللجنة الوطنية إلى القطاع، وتوفير الضمانات الدولية الكفيلة بإنجاح مهامها الإدارية والإغاثية في المرحلة المقبلة.