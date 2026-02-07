رمضان 2026.. طرح "البوستر" الرسمي لمسلسل "النص التاني"

كشفت الصفحة الرسمية لقناة ON على موقع فيسبوك، عن الملصق الدعائي الرسمي (البوستر) لمسلسل "النص التاني" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

وضم البوستر الرسمي نجوم وأبطال العمل، وبينهم: أحمد أمين، بسمة، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، ميشيل ميلاد، دنيا سامي.

جدير بالذكر أن الجزء الثاني من مسلسل النص يُعرض حصريا على شاشة ON، وذلك بعد نجاح الجزء الأول الذي تم تقديمه في رمضان 2025.

كان الإعلان التشويقي لمسلسل "النص التاني"، كشف عن عودة عبدالعزيز النص –الشخصية التي يقدمها أحمد أمين- في سلسلة من المغامرات الكوميدية الجديدة، التي تمزج بين المواقف الطريفة والأحداث المشوقة.