أثار الظهور الأخير للفنان خالد الصاوي في الندوة الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تساؤلات واسعة بين الجمهور، بعد ملاحظتهم خسارته الكبيرة في الوزن، والتي تجاوزت 20 كيلوجراما، ما فتح باب التكهنات حول أسباب هذا التغيير اللافت في مظهره.

وكشف خالد الصاوي، في أول تعليق له، عن معاناته من الاكتئاب، مؤكدا أن هذه التجربة كانت الدافع الأساسي لإعادة النظر في نمط حياته بالكامل، وليس فقط نظامه الغذائي.

وقال "الصاوي" في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: "الفكرة إنك لازم تغير نظام حياتك كله، مش الأكل بس.. غيرت الأكل والشرب والنوم والتمرين"، مضيفا: "شعرت بالتعب وأصبت بالاكتئاب، ولما غيرت نمط حياتي رجعت أحب الحياة تاني".

هل الاكتئاب يؤدي لخسارة الوزن؟

وتعليقا على ذلك، أوضح الدكتور حمد علي، أخصائي الطب النفسي والعلاج السلوكي، أن الاكتئاب قد يصاحبه فقدان ملحوظ في الوزن لدى بعض المرضى، نتيجة اضطرابات الشهية والنوم وانخفاض مستويات الطاقة، مشيرا إلى أن التأثير يختلف من شخص لآخر وفقا لطبيعة الحالة النفسية وشدتها.

وأضاف "علي" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الاكتئاب يؤثر على كيمياء الدماغ والهرمونات المنظمة للشهية والتمثيل الغذائي، ما قد يؤدي إلى فقدان الشهية وتراجع الاهتمام بالطعام، وهو ما ينعكس على الوزن خلال فترة زمنية قصيرة، خاصة في الحالات المتوسطة والشديدة، مؤكدا في المقابل أن بعض المصابين قد يعانون زيادة في الوزن بسبب الأكل العاطفي.

وشدد الأخصائي النفسي على أن فقدان الوزن المرتبط بالاكتئاب لا ينبغي اعتباره مؤشرا صحيا، موضحا أن العلاج المتوازن، الذي يجمع بين الدعم النفسي وتعديل نمط الحياة والعلاج الدوائي عند الحاجة، هو الطريق الآمن لاستعادة التوازن النفسي والجسدي.

