مصدر بمطار القاهرة يكشف تفاصيل تسرب وقود الطائرات.. وتحرك برلماني عاجل

كتب- محمد أبو بكر

كشف مصدر مسؤول، من مطار القاهرة الدولي تفاصيل تسرب وقود بخطوط تموين الطائرات بالمطار.

وقال المصدر، إن التسريب حدث في خط وقود تموين الطائرات داخل شركة DHL، مشيرًا إلى أنه فور اكتشاف التسريب جرى غلق المحابس بواسطة العاملين بالموقع كإجراء احترازي فوري.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أنه تم إخطار الحماية المدنية على الفور، حيث انتقلت الجهات المختصة للتعامل مع التسريب وتأمين المكان، وذلك بحضور مهندسي المستودع المشترك للوقود، وجارٍ اتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لضمان السلامة.

وأضاف أنه في ضوء الكسر الذي تعرض له خط الوقود، تقرر تموين الطائرات باستخدام عربات التموين بدلًا من البيارات الأرضية المتواجدة بمواقع الطائرات، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح والتأكد من سلامة الخط بشكل كامل، مشيرًا إلى أن التسريب أدى إلى تأخر إقلاع عدد قليل من الطائرات.

وكان النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة بشأن ما تردد عن تسرب وقود بخطوط تموين الطائرات بمطار القاهرة الدولي، وما ترتب عليه من تأخير في إقلاع عدد من الرحلات الجوية.

وقال "داود" في طلب الإحاطة إنه نما إلى علمه أن مطار القاهرة الدولي شهد تسربًا في أحد خطوط تموين الطائرات، مما ترتب عليه اللجوء لسيارات الوقود المعدة لذلك بالمطار.

وأضاف: تم الدفع بثماني سيارات مجهزة تابعة لوزارة البترول للتغلب على الأزمة، مما ترتب عليه تأخير مواعيد الرحلات الجوية لعدد من الشركات.

وأكمل: يثير ذلك تساؤلات عن الخطط البديلة للتعامل مع تلك الأزمات من قبل وزارة الطيران ومطار القاهرة الدولي، والآثار السلبية.

واستطرد: لذلك على قطاع النقل الجوي والسياحة، لا سيما ما يثار أيضًا حول تضرر لوجستيات المطار من نقص بقطع غيار لكثير من المعدات، مما يترتب عليه أيضًا تأخير في تقديم الخدمات، وما تستتبع ذلك من تأخير في مواعيد الرحلات، والذي يتناقض مع خطط الدولة للوصول لـ 25 مليون سائح بالعام.