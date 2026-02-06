إعلان

القبض على عمرو زكي في مطار القاهرة

كتب ـ محمد الصاوي:

08:42 م 06/02/2026 تعديل في 08:43 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    هدف عمرو زكي في السنغال
  • عرض 6 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 6 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 6 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 6 صورة
    عمرو زكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، من ضبط اللاعب عمرو زكي لصدور أحكام قضائية ضده.

البداية أثناء إنهاء إجراءات سفر عمرو زكي لاعب كرة قدم سابق وشهرته " البلدوزر " إلي دبي وبالكشف الجنائي عليه بمعرفة رجال البحث الجنائي تبين أنه صادر ضده أحكام قضائية، وبمواجهته اعترف بصحة الأحكام.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو زكي مطار القاهرة ضبط عمرو زكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تظهر بدون إنذار.. 6 سرطانات قاتلة تنمو بصمت داخل الجسم
نصائح طبية

تظهر بدون إنذار.. 6 سرطانات قاتلة تنمو بصمت داخل الجسم
حسام موافي: القولون التقرحي مرض مناعي والانتفاخ المستمر يشير إلى مشكلة
أخبار مصر

حسام موافي: القولون التقرحي مرض مناعي والانتفاخ المستمر يشير إلى مشكلة
مصر والسعودية تؤكدان أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة
شئون عربية و دولية

مصر والسعودية تؤكدان أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة
القبض على عمرو زكي في مطار القاهرة
حوادث وقضايا

القبض على عمرو زكي في مطار القاهرة

بث مباشر دولة التلاوة اليوم.. حلقة استثنائية من البرنامج لصغار المتسابقين
أخبار مصر

بث مباشر دولة التلاوة اليوم.. حلقة استثنائية من البرنامج لصغار المتسابقين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان