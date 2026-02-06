القبض على عمرو زكي في مطار القاهرة
كتب ـ محمد الصاوي:
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، من ضبط اللاعب عمرو زكي لصدور أحكام قضائية ضده.
البداية أثناء إنهاء إجراءات سفر عمرو زكي لاعب كرة قدم سابق وشهرته " البلدوزر " إلي دبي وبالكشف الجنائي عليه بمعرفة رجال البحث الجنائي تبين أنه صادر ضده أحكام قضائية، وبمواجهته اعترف بصحة الأحكام.
تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.