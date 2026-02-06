تبث الآن حلقة استثنائية من برنامج دولة التلاوة، يتنافس فيها جميع الأطفال المشاركين لاختيار أفضل الأصوات بينهم، وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة أجواء تنافسية أكثر هدوءًا وعدالة، مع التركيز على منح المواهب الشابة الفرصة لإظهار قدراتها في التجويد والأداء القرآني.

وجاءت هذه الحلقة استجابةً لرغبة الجمهور، الذي رأى أن المشاركين الصغار لم تتح لهم الفرصة الكافية لإبراز مواهبهم، خاصةً في ظل منافستهم مع متسابقين أكبر سنًا وأكثر خبرة.

ويتنافس في هذه الحلقة كل من محمد القلاجي، المتسابق الوحيد من صغار السن المتبقي في المنافسة، إلى جانب عمر علي عوض، وعبد الله عبد الموجود، وعلي محمد مصطفى، وشهاب أحمد حسن الذي اعتذر عن المشاركة لأسباب صحية.

وقدم جميع المتسابقين أداءً متميزًا حظي بإشادة لجنة التحكيم، لما أظهروه من دقة في الأحكام وإتقان للتجويد، رغم صغر سنهم.

وتأتي هذه الحلقة بهدف اختيار أفضل صوت قرآني من بين المواهب الصاعدة، وهو ما وصفه وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري بأنه انحياز كامل للطفولة وإكرام للمواهب الناشئة.

ووصل برنامج دولة التلاوة، الذي بُثت منه 24 حلقة، إلى محطاته النهائية بعد انتهاء المرحلة نصف النهائية هذا الأسبوع، وقد أُقيمت هذه المرحلة وفق نظام "القراءة الحرة"، إذ يختار المتسابق بين مجموعتين تضم كل منهما 3 سور قصيرة.

ويستمر في المنافسة كل من محمد أحمد حسن، ومحمد القلاجي، ومحمد محمد كامل، وأحمد محمد علي، وأشرف سيف، ومحمود كمال الدين.

مواعيد بث برنامج دولة التلاوة 2026

يُذاع البرنامج يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة 9 مساءً عبر قنوات: الناس، والحياة، وCBC، ومصر للقرآن الكريم، بالإضافة إلى منصات وزارة الأوقاف المصرية ومنصة Watch It، كما تُعرض الإعادة يومي السبت والأحد في تمام الساعة الخامسة صباحًا والواحدة ظهرًا.

لجنة تحكيم وضيوف شرف برنامج دولة التلاوة

تضم لجنة التحكيم كلًّا من: الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

ويستضيف البرنامج أيضًا عددًا من ضيوف الشرف البارزين، بينهم: الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالإضافة إلى عدد من كبار القراء من مصر وخارجها.

ويستمر عرض البرنامج، الذي ينتج بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حتى أولى ليالي شهر رمضان المبارك، إذ ستعرض خلالها الحلقة النهائية للموسم الأول.

