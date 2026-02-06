إعلان

مصرع طفل ووالدته إثر سقوطهما من الطابق الثامن بالعصافرة في الإسكندرية

كتب : مصراوي

10:45 م 06/02/2026

أرشيفية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

لقي طفل ووالدته مصرعهما، مساء اليوم الجمعة، إثر سقوطهما من الطابق الثامن بأحد العقارات بمنطقة العصافرة شرقي الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بسقوط شخصين من أعلى عقار سكني، الكائن بشارع الصاوي المتفرع من ملك حفني بمنطقة العصافرة قبلي شرق الإسكندرية.

وانتقلت قوة من الشرطة رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين سقوط اثنين طفل ووالدته من شرفة شقة سكنية بالطابق الثامن والأخير في العقار المشار إليه.

وتبين أن الجثمانين لطفل يُدعى "مصطفى. ص.أ"، يبلغ من العمر 12 عامًا، ووالدته "هدى. م. ح"، 40 عامًا، حيث أسفر السقوط عن وفاتهما في الحال.

جرى نقل الجثمانين إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية تحت تصرف جهات التحقيق لكشف ملابسات الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

