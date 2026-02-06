أكسيوس: ويتكوف وكوشنر التقيا مباشرة مع عراقجي في مسقط

كتب-عبدالله محمود:

قال مصدران مطلعان، إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقيا اليوم الجمعة بشكل مباشر مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة العمانية مسقط، خلال المفاوضات النووية.

وأكد المصدرين في تصريحات لموقع أكسيوس، أن كلا البلدين يتوقعون عقد المزيد من الاجتماعات بشأن المفاوضات النووية خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لـ"أكسيوس"، فإن المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، ضمت من الجانب الأمريكي ويتكوف وكوشنر وقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، ومن الجانب الإيراني عراقجي وعدداً من نوابه، وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الوسيط الرئيسي.

ومن جانبه، قال عراقجي، إن المحادثات جرت في أجواء إيجابية، مشيرًا إلى أنها أسهمت في تبادل وجهات النظر وطرح المواقف بوضوح بشأن الاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن المحادثات تمثل بداية جيدة لمسار الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني.

وأعرب عراقجي، عن شكره للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، ولوزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، على استضافة هذه المحادثات وتسهيل انعقادها.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن وفد بلاده سيعود إلى طهران لبحث محاور المباحثات التي جرت، ومناقشة نتائجها، تمهيدًا للتحضير للجولات المقبلة من المحادثات.