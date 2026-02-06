بعض المشروبات التي يروج لها على أنها "صحية" قد تؤدي في الواقع إلى ارتفاع غير متوقع في مستويات السكر في الدم إذا لم تستهلك بشكل صحيح، أو إذا كانت تحتوي على سكريات مخفية أو مكونات تسرع امتصاص الجلوكوز في الجسم.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور هانى عبد الرحمن، استشارى الغدد الصماء والسكري، إن هناك اعتقادا شائعا لدى الكثيرين بأن تناول أي مشروب طبيعي أو علامة تجارية مكتوب عليها "صحي" لا يؤثر على مستوى السكر في الدم، لكنه قد يحدث ارتفاعا سريعا في الجلوكوز، موضحا أن هذا الخطر يمكن أن يؤثر على الأصحاء عند الإفراط في تناول بعض المشروبات.

وتشمل هذه الأخطاء شائعة الانتشار، في مختلف المجتمعات، وفقا لموقع "هيلث لاين":

1. العصائر الطبيعية المحلاة أو المركزة

يعتقد كثيرون أن العصائر الصحية مثل عصير التفاح أو العنب تحتوي فقط على سكريات طبيعية مفيدة، غير أن هذه المشروبات تفتقر للألياف التي تبطئ امتصاص السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات الجلوكوز بعد تناولها.

2. المشروبات الغازية والـ"ريفرشز" المحلاة

حتى البدائل التي تبدو أخف من المشروبات التقليدية، مثل بعض العصائر النكهية أو مشروبات القهوة المحلاة، قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، ما يرفع نسبة الجلوكوز في الدم بشكل حاد.

3. بدائل السكر الصناعية في مشروبات "الدايت"

أظهرت دراسات حديثة أن المحليات الصناعية المستخدمة في مشروبات "الدايت" قد تؤثر سلبا على الميكروبيوم أو على استجابة الجسم للإنسولين، ما قد يؤدي تدريجيا إلى خلل في تنظيم سكر الدم وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، حتى عند عدم احتواء المشروب على سكر مضاف.

وشدد "عبد الرحمن" في تصريحه لـ"مصراوي" على أن الاعتقاد بأن أي مشروب "طبيعي" أو "بديل صحي" لا يرفع السكر ليس صحيحا دائما، مشيرا إلى أن ما يهم هو المحتوى الكربوهيدراتى الإجمالي وطريقة امتصاص الجسم له.

وأضاف أن السكر الطبيعي الموجود في العصائر يمكن أن يرفع الجلوكوز أسرع من السكر المضاف في الحلويات، لأن العصير لا يحتوي على الألياف التي تبطئ امتصاص السكر.

وأوضح الاستشاري أن هناك مشروبات آمنة نسبيا لمن يسعون للحفاظ على مستويات مستقرة من السكر مثل الماء العادى أو الماء المنكه بلا سكر، أو الشاي غير المحلى، بشرط مراعاة تناول وجبات متوازنة تحتوي على الألياف والبروتين والدهون الصحية لتقليل تأثير المشروبات على سكر الدم.

ونصح بضرورة قراءة الملصقات الغذائية قبل شراء أي مشروب، والانتباه إلى كلمات مثل "سكر مضاف"، "شراب الذرة عالي الفركتوز" أو كميات الكربوهيدرات العالية، حتى لو كان المنتج يسوق على أنه "صحي" أو "طبيعي".

