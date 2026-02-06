إعلان

الجيزة ترفع الإشغالات والتعديات في 3 مناطق بالمحافظة - (صور)

كتب : مصراوي

10:39 م 06/02/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    الجيزة ترفع الإشغالات والتعديات (2)
  • عرض 14 صورة
    الجيزة ترفع الإشغالات والتعديات (4)
  • عرض 14 صورة
    الجيزة ترفع الإشغالات والتعديات (1)
  • عرض 14 صورة
    الجيزة ترفع الإشغالات والتعديات (5)
  • عرض 14 صورة
    الجيزة ترفع الإشغالات والتعديات (7)
  • عرض 14 صورة
    الجيزة ترفع الإشغالات والتعديات (8)
  • عرض 14 صورة
    الجيزة ترفع الإشغالات والتعديات (10)
  • عرض 14 صورة
    الجيزة ترفع الإشغالات والتعديات (3)
  • عرض 14 صورة
    الجيزة ترفع الإشغالات والتعديات (6)
  • عرض 14 صورة
    الجيزة ترفع الإشغالات والتعديات (12)
  • عرض 14 صورة
    الجيزة ترفع الإشغالات والتعديات (13)
  • عرض 14 صورة
    الجيزة ترفع الإشغالات والتعديات (11)
  • عرض 14 صورة
    الجيزة ترفع الإشغالات والتعديات (14)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - أحمد العش:
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الجمعة، جهود أحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور والمنيرة الغربية في تنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامة وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بالشارع.

وأوضح بيان رسمي، أنه في حي جنوب الجيزة تم تنفيذ حملة مكبرة على الإشغالات بقطاع المنيب بشارع جمال عبد الناصر أسفرت عن إزالة التندات والبروز المخالفة للمحال التجارية ورفع التعديات وإزالة إشغالات الباعة الجائلين من الطريق العام .

وأضاف البيان، أنه في حي بولاق الدكرور تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات بشارع ناهيا بالتعاون مع قسم شرطة بولاق الدكرور و شرطة مرافق الجيزة، إذ تم رفع التعديات وإزالة إشغالات الباعة الجائلين والمتعدين على حرم الطريق العام في اطار جهود المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطريق .

وشهد حي المنيرة الغربية تنفيذ حملة مسائية بشارع ترعة بشتيل وشارع المشروع شملت تمشيط الشوارع ورفع الإشغالات والتعديات مع التأكيد على استمرار الحملات بشكل يومي لمنع عودة المخالفات.

وأكد محافظ الجيزة، أن العمل ما زال مستمرًا بجميع القطاعات مع تكثيف المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتسهيل حركة سير المواطنين.

ويذكر أنه تابع الحملات كل من: الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور ونبيل قدري رئيس حي المنيرة الغربية وشرطه المرافق.

اقرأ أيضًا:
الطقس اليوم.. فرص أمطار وتحذير من أتربة عالقة

«الصحة» تُشغل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية ضمن مبادرة «صحتك سعادة»

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رفع الإشغالات إزالة التعديات عادل النجار الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر بمطار القاهرة يكشف تفاصيل تسرب وقود الطائرات.. وتحرك برلماني عاجل
أخبار مصر

مصدر بمطار القاهرة يكشف تفاصيل تسرب وقود الطائرات.. وتحرك برلماني عاجل

صراع مصري مثير.. رامي ربيعة يقود العين للفوز على الجزيرة بالدوري الإماراتي
رياضة عربية وعالمية

صراع مصري مثير.. رامي ربيعة يقود العين للفوز على الجزيرة بالدوري الإماراتي
أبوالمعاطي زكي: أجري كان 25 ألف جنيه مع مدحت شلبي ولهذا السبب أصبح 4 آلاف
مصراوي ستوري

أبوالمعاطي زكي: أجري كان 25 ألف جنيه مع مدحت شلبي ولهذا السبب أصبح 4 آلاف

الداخلية تضبط 4 سيدات لإعلانهن عن أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف
حوادث وقضايا

الداخلية تضبط 4 سيدات لإعلانهن عن أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف
تظهر بدون إنذار.. 6 سرطانات قاتلة تنمو بصمت داخل الجسم
نصائح طبية

تظهر بدون إنذار.. 6 سرطانات قاتلة تنمو بصمت داخل الجسم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان