الجيزة ترفع الإشغالات والتعديات في 3 مناطق بالمحافظة - (صور)

كتب - أحمد العش:

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الجمعة، جهود أحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور والمنيرة الغربية في تنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامة وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بالشارع.



وأوضح بيان رسمي، أنه في حي جنوب الجيزة تم تنفيذ حملة مكبرة على الإشغالات بقطاع المنيب بشارع جمال عبد الناصر أسفرت عن إزالة التندات والبروز المخالفة للمحال التجارية ورفع التعديات وإزالة إشغالات الباعة الجائلين من الطريق العام .



وأضاف البيان، أنه في حي بولاق الدكرور تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات بشارع ناهيا بالتعاون مع قسم شرطة بولاق الدكرور و شرطة مرافق الجيزة، إذ تم رفع التعديات وإزالة إشغالات الباعة الجائلين والمتعدين على حرم الطريق العام في اطار جهود المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطريق .



وشهد حي المنيرة الغربية تنفيذ حملة مسائية بشارع ترعة بشتيل وشارع المشروع شملت تمشيط الشوارع ورفع الإشغالات والتعديات مع التأكيد على استمرار الحملات بشكل يومي لمنع عودة المخالفات.



وأكد محافظ الجيزة، أن العمل ما زال مستمرًا بجميع القطاعات مع تكثيف المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتسهيل حركة سير المواطنين.



ويذكر أنه تابع الحملات كل من: الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور ونبيل قدري رئيس حي المنيرة الغربية وشرطه المرافق.



