إعلان

"العربية تحولت لخردة".. 4 وفيات و12 مصابًا في تصادم ميكروباص وأتوبيس بأوسيم

كتب : مصراوي

09:32 م 06/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    تصادم ميكروباص وأتوبيس بأوسيم
  • عرض 7 صورة
    تصادم ميكروباص وأتوبيس بأوسيم
  • عرض 7 صورة
    تصادم ميكروباص وأتوبيس بأوسيم
  • عرض 7 صورة
    تصادم ميكروباص وأتوبيس بأوسيم
  • عرض 7 صورة
    تصادم ميكروباص وأتوبيس بأوسيم
  • عرض 7 صورة
    تصادم ميكروباص وأتوبيس بأوسيم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
شهد طريق سقيل بقرية الكوم الأحمر بمدينة أوسيم، حادثًا مروعًا عقب تصادم سيارة ميكروباص بأتوبيس.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وأكدت المعاينة المبدئية تهشم السيارة وتحول الميكروباص إلى قطعة من الخردة بعد انفصال سقفها عن مكانه.

وأظهر الفحص المبدئي للحادث وفاة 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينهم حالات خطرة، تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع الحادث، وتحركت سيارات الإسعاف فورًا بالتنسيق مع قوات الأمن إلى مكان الواقعة. بينما تواصل فرق المباحث حصر الضحايا والتحري عن ملابسات الحادث وأسبابه لتحديد المسؤوليات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تصادم ميكروباص حادث أتوبيس أوسيم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تظهر بدون إنذار.. 6 سرطانات قاتلة تنمو بصمت داخل الجسم
نصائح طبية

تظهر بدون إنذار.. 6 سرطانات قاتلة تنمو بصمت داخل الجسم
"المداح" و"الست موناليزا" و"هي كميا".. 10 مسلسلات على "Mbc مصر" في رمضان
مسرح و تليفزيون

"المداح" و"الست موناليزا" و"هي كميا".. 10 مسلسلات على "Mbc مصر" في رمضان
القبض على عمرو زكي في مطار القاهرة
حوادث وقضايا

القبض على عمرو زكي في مطار القاهرة

حسام موافي: القولون التقرحي مرض مناعي والانتفاخ المستمر يشير إلى مشكلة
أخبار مصر

حسام موافي: القولون التقرحي مرض مناعي والانتفاخ المستمر يشير إلى مشكلة
برواتب تصل لـ23 ألف جنيه.. نجيب ساويرس يعلن عن يوم توظيف مفتوح
أخبار مصر

برواتب تصل لـ23 ألف جنيه.. نجيب ساويرس يعلن عن يوم توظيف مفتوح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان