كتب- صابر المحلاوي:

شهد طريق سقيل بقرية الكوم الأحمر بمدينة أوسيم، حادثًا مروعًا عقب تصادم سيارة ميكروباص بأتوبيس.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وأكدت المعاينة المبدئية تهشم السيارة وتحول الميكروباص إلى قطعة من الخردة بعد انفصال سقفها عن مكانه.

وأظهر الفحص المبدئي للحادث وفاة 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينهم حالات خطرة، تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع الحادث، وتحركت سيارات الإسعاف فورًا بالتنسيق مع قوات الأمن إلى مكان الواقعة. بينما تواصل فرق المباحث حصر الضحايا والتحري عن ملابسات الحادث وأسبابه لتحديد المسؤوليات.