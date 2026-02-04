مشروب يومي بسيط قد يخفض ضغط الدم.. احرص عليه

في ظل تزايد معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم حول العالم، تتجه الأنظار إلى حلول غذائية بسيطة يمكن أن تدعم صحة القلب دون تعقيد، خاصة أن المرض يعرف بـ"القاتل الصامت" بسبب تطوره أحيانا دون أعراض واضحة.

وبحسب موقع Mirror، كشف باحثون عن فائدة صحية مهمة لمشروب يومي شائع، قد يساعد شريحة واسعة من الأشخاص على تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم وتحسين بعض مؤشرات القلب.

ويعد ارتفاع ضغط الدم من المشكلات المزمنة التي تجبر القلب على بذل مجهود أكبر لضخ الدم، ومع مرور الوقت قد يؤدي ذلك إلى إرهاق الأوعية الدموية ورفع احتمالات الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب.

الملح أحد الأسباب الأبرز

ويرتبط ارتفاع ضغط الدم بعدة عوامل، يأتي في مقدمتها النظام الغذائي، إذ يسهم الإفراط في تناول الصوديوم في احتباس السوائل داخل الجسم، ما يرفع الضغط بشكل تدريجي.



لذلك ينصح الأطباء عادة بتقليل الأطعمة المالحة والاعتماد على غذاء متوازن.

دراسة يابانية

وفي هذا السياق، أظهرت دراسة يابانية أن تناول عصير الطماطم غير المملح يوميا يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم بصورة ملحوظة، كما يساهم في تقليل مستوى الكوليسترول الضار المرتبط بأمراض القلب.

وشملت الدراسة 481 مشاركا تناولوا عصير الطماطم بحرية لمدة عام كامل، مع قياس ضغط الدم ومستويات الدهون وتحمل الغلوكوز في بداية الدراسة ونهايتها، بهدف متابعة التأثير الصحي للمشروب.



وأظهرت النتائج أن الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو في مرحلة ما قبل الإصابة به، سجلوا انخفاضا واضحا في قراءات الضغط.

وبلغ متوسط الاستهلاك اليومي للمشاركين ما بين 84 و215 مل، بينما اكتفى معظمهم بزجاجة واحدة يوميا تعادل نحو 200 مل.

وأوضح الباحثون أن ضغط الدم انخفض لدى 94 مشاركا، كما تراجع مستوى الكوليسترول الضار لدى 125 شخصا يعانون من اضطرابات الدهون في الدم.

واللافت، بحسب الدراسة، أن هذه الفوائد لم تختلف باختلاف العمر أو الجنس، ولم تكن مرتبطة بتغييرات في نمط الحياة.

السر في "الليكوبين"

وأرجع فريق البحث هذه النتائج إلى مادة الليكوبين الموجودة في الطماطم، وهي مضاد أكسدة قوي يساعد على الحد من أكسدة الكوليسترول الضار، ما يقلل خطر تصلب الشرايين ويعزز صحة القلب.

دراسة أوروبية تدعم النتائج

ولم تكن هذه النتائج منفردة، إذ دعمتها دراسة أخرى نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، وأفادت بأن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم انخفض بنسبة 36% لدى الأشخاص الذين يتناولون أكثر من 110 غرامات من الطماطم يوميا مقارنة بمن يتناولون كميات أقل.