ألم مستمر.. علامات تحذيرية لا تتجاهلها

كتب - محمود عبده:

09:00 ص 04/02/2026

الصداع

تظهر بعض الآلام في الجسم أحيانا بشكل أعراض بسيطة، لكن قد تكون في بعض الحالات مؤشرا لمشكلات صحية خطيرة تتطلب اهتماما فوريا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، تقول الدكتورة إيلي كانون، طبيبة عامة في لندن: "معظم الآلام ليست خطيرة ولا تتطلب علاجا، لكن في حالات نادرة قد تكون مهددة للحياة، لذلك من المهم الانتباه للعلامات التحذيرية".

ألم البطن

ألم مفاجئ في الجزء العلوي الأيمن يمتد إلى الكتف قد يكون التهاب المرارة، الذي قد يؤدي إلى عدوى مهددة للحياة إذا ترك دون علاج.

الألم التشنجي المتكرر على شكل موجات قد يشير إلى انسداد معوي، ويصاحبه غالبا تقيؤ أو إمساك شديد، ويتطلب غالبا جراحة عاجلة.

الألم الشديد في أسفل البطن لدى النساء قد يشير إلى حمل خارج الرحم، ولدى الرجال قد يكون التواء الخصية، وكلا الحالتين بحاجة لتدخل طبي عاجل.

وتقول كانون: "إذا كان الألم شديدا جدا، فغالبا ما يكون مؤشرا لمشكلة صحية خطيرة".


ألم الصدر

ألم مستمر لأكثر من 15 دقيقة يمتد إلى الفك أو الذراع اليسرى قد يشير إلى نوبة قلبية.

ألم حاد يزداد سوءا مع التنفس أو السعال قد يدل على انسداد رئوي، وقد يصاحبه ضيق في التنفس أو سعال مصحوب بالدم.

وتضيف كانون: "يصاب آلاف الأشخاص سنويا بنوبات قلبية دون أن يدركوا ذلك، والانسدادات الرئوية أقل شيوعا لكنها تتطلب علاجا عاجلا".

ألم الرأس

الصداع الشديد المفاجئ قد يكون علامة نزيف دماغي، يوصف أحيانا بأنه صداع "كالصاعقة".

الصداع المصحوب بضعف عضلات الوجه أو خدر في الذراع أو صعوبة في الكلام قد يشير إلى سكتة دماغية.

صداع مع تقيؤ أو تصلب الرقبة أو ارتفاع الحرارة قد يدل على التهاب السحايا.

ألم الظهر

ألم مصحوب بتنميل حول الأعضاء التناسلية أو صعوبة في التبول أو ألم في الساقين قد يشير إلى متلازمة ذيل الفرس، وتتطلب جراحة عاجلة لتجنب الشلل أو ضعف جنسي.

ألم مفاجئ وشديد بين لوحي الكتف أو في الصدر قد يكون تسلخ الأبهر، ويرافقه أحيانا ضيق في التنفس وتعرق أو غثيان.

صداع ألم الظهر ألم الرأس

