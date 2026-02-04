عادات على السفرة قد تسرق منك الفيتامينات.. احذرها

لا يتوقف تأثير الطعام على الصحة عند نوعيته فقط، فحتى الوجبة "الصحية" قد تفقد جزءا من قيمتها إذا تم تناولها بطريقة خاطئة أو مع تركيبات غذائية تعيق امتصاص العناصر الأساسية.

ووفقا لصحيفة DailyMail، أكد خبراء تغذية أن امتصاص الفيتامينات والمعادن داخل الجسم يتأثر بشكل واضح بطريقة الجمع بين الأطعمة والمشروبات، إذ توجد عادات شائعة تقلل استفادة الجسم من الحديد أو الكالسيوم، مقابل تركيبات أخرى تعزز امتصاص العناصر وتزيد القيمة الغذائية للوجبة.

القهوة والشاي مع الإفطار

أوضح الخبراء أن تناول القهوة أو الشاي مع وجبة الفطور من أكثر العادات انتشارا، لكنها قد تقلل امتصاص الحديد بسبب احتواء هذه المشروبات على مركبات ترتبط بالحديد داخل الجهاز الهضمي، ما يصعب على الجسم الاستفادة منه، خاصة لدى النباتيين أو من يعانون نقص الحديد.

ويكمن الحل في الفصل الزمني بين الوجبة والمشروبات المحتوية على الكافيين، بحيث يتم شرب القهوة أو الشاي قبل الطعام بساعة أو بعده بفترة مناسبة.

السبانخ مع الجبن

كما حذر الخبراء من الجمع بين الخضراوات الورقية مثل السبانخ والسلق وبين الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الجبن، لأن هذه الخضراوات تحتوي على مركبات "الأوكسالات" التي تعيق امتصاص الكالسيوم.

وأشاروا إلى أن طهي الخضراوات الورقية على البخار قد يقلل من تأثير هذه المركبات، وبالتالي يساعد على تحسين الاستفادة الغذائية منها.

تركيبات ذكية تعزز الامتصاص

في المقابل، توجد تركيبات غذائية تعد "مفيدة" لأنها ترفع قدرة الجسم على امتصاص العناصر الأساسية، أبرزها:

-السبانخ أو العدس + الليمون، حيث يساعد فيتامين C على تحسين امتصاص الحديد غير الهيمي الموجود في هذه الأطعمة.

-الخضراوات والسلطات + الدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو، إذ تسهم في تعزيز امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل A وD وE وK.



واختتم الخبراء توصياتهم بالتأكيد على أن الوعي بطريقة تناول الطعام لا يقل أهمية عن اختيار مكوناته، لأن تصحيح العادات اليومية البسيطة على السفرة قد يرفع استفادة الجسم من العناصر الغذائية ويحسن الصحة على المدى الطويل.